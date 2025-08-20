Systemadministratör Windows Server
2025-08-20
Vi söker nu en systemadministratör inom Windows Server för ett långsiktigt konsultuppdrag på plats hos vår kund i Linköping. Här får du arbeta med avancerad infrastruktur i en säkerhetskritisk miljö där hög tillgänglighet och driftsäkerhet är centralt.
Om uppdraget
Som systemadministratör ansvarar du för drift, underhåll och utveckling av Windows Server-miljöer med fokus på stabilitet och säkerhet. Du arbetar med Microsofts standardprodukter såsom Active Directory och DNS, samt använder PowerShell och MDT för automatisering och konfigurationshantering. Rollen inkluderar även hantering av övervakningsverktyg som SCCM och SCOM. Du blir en viktig del av ett tekniskt kvalificerat team som verkar i en säkerhetsklassad miljö med höga krav på struktur och tillförlitlighet.
Din Profil
Erfarenhet av systemadministration inom Windows Server-miljöer
Erfarenhet av MDT (Microsoft Deployment Toolkit)
Goda kunskaper i PowerShell och liknande scriptspråk
Erfarenhet av Microsofts standardprodukter, exempelvis Active Directory och DNS
Kunskaper i SCCM, SCOM och andra övervakningssystem
Erfarenhet av automatiserad konfigurationsstyrning
Hög säkerhetsmedvetenhet
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll nivå 2 (krav före uppdragsstart)
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
