Systemadministratör Windows
2025-08-12
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet och att arbeta med teknik i framkant? Då kan den här rollen vara rätt för dig. Vi söker nu en erfaren systemadministratör som vill vara en del av ett sammansvetsat och kompetent team, med ansvar för drift, förvaltning och vidareutveckling av en affärskritisk IT-infrastrukturplattform med höga krav på säkerhet, stabilitet och tillgänglighet.
Om rollen
I denna roll kommer du att vara en nyckelperson i leveransen och supporten av IT-tjänster. Du arbetar nära kollegor inom drift och utveckling och får möjlighet att bidra både operativt och strategiskt i förbättringsarbeten. Rollen är on-site och präglas av nära samarbete, kunskapsutbyte och en stark teamkänsla.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
• Leverera klient- och servertjänster som en del av drift- och supportteamet- Hantera patchning och uppgraderingar av klient- och servermiljöer- Utveckla script och arbeta med automationsverktyg för att effektivisera arbetssätt- Driva förbättringar och utveckling kopplat till infrastruktursystem
• Säkerställa att högt ställda säkerhetskrav efterlevs
• Dokumentera och arbeta enligt gällande rutiner och processer
Vi söker dig som:
• Är en prestigelös lagspelare med fokus på teamets gemensamma leverans- Är pragmatisk, lösningsorienterad, självgående och drivande
• Har mycket goda kunskaper inom Windows Server och Windows Client
• Har en IT-utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet, med minst 5 års erfarenhet inom IT
Meriterande kunskaper:
PowerShell, VMware Horizon, Active Directory, Ansible eller liknande automationsverktyg, VMware vSphere, OP5, GIT, MS SQL
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag så berättar vi mer! Uppdraget är ett visstids konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, ekonomi, sälj och marknad och har 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a. sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller din vardag. Vid projektanställning tillämpar vi kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Detta är ett heltidsjobb.
NXT Interim Göteborg AB (org.nr 559279-6170), https://www.nxtinterim.se/
NXT Interim GBG Kontakt
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se Jobbnummer
