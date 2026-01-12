Systemadministratör till familjärt företag

Syspartner Consulting AB / Datajobb / Linköping
2026-01-12


Visa alla datajobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Syspartner Consulting AB i Linköping, Karlskoga, Västerås, Solna, Stockholm eller i hela Sverige

I rollen som konsult på SysPartner erbjuds du konsultuppdrag där du ges du möjlighet till snabb utveckling och chans att höja din kompetens inom relevanta områden. Vi jobbar framförallt med längre uppdrag och våra kunder är oftast medelstora och stora bolag med spännande miljöer i teknisk framkant.
Som systemadministratör möts du bland annat av dessa uppgifter:

Deployment och administration av servrar

Planering och produktionssättningar av nya system

Avancerad felsökning av klient, server och nätverk

Automation och scriptning

Migreringar

Vem är du?
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling. I rollen som konsult är du vårt ansikte utåt vilket kräver ett gott kundbemötande och en professionell attityd. Vi söker en ödmjuk och ärlig person som visar intresse och nyfikenhet för uppgiften.
För att passa i rollen som systemadministratör tror vi att du har arbetat minst två år inom området. Om du har specialistkompetens inom något eller några av följande områden är det meriterande:

PowerShell

Migreringar och plattformsuppgraderingar

Virtualiseringsplattformar på OS och applikationsnivå

Citrix och klienthantering

Azure, Office365 och andra molnplattformar

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Befattningen kan komma att kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där krav finns på säkerhetsklassinplacering, kan i förekommande fall, medföras krav på visst medborgarskap.
Vilka är vi?
SysPartner levererar tjänster inom infrastruktur (Linux och Windows) samt systemutveckling. Vårt fokus ligger på konsultverksamhet men vi har även hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. SysPartner har funnits sedan 2005 och har kontor i Linköping, Västerås, Stockholm och Luleå.
Vi strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar hos våra kunder. SysPartner erbjuder dig som anställd en rad personalförmåner som vi är väldigt stolta över. Vi är alltid på jakt efter nya kollegor som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa framåt!
Låter det spännande?
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7035755-1784096".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Syspartner Consulting AB (org.nr 556669-5044), https://karriar.syspartner.se
Teknikringen 10 (visa karta)
583 30  LINKÖPING

Arbetsplats
SysPartner Consulting AB

Jobbnummer
9678884

Prenumerera på jobb från Syspartner Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Syspartner Consulting AB: