Systemadministratör till familjärt företag
2026-01-12
I rollen som konsult på SysPartner erbjuds du konsultuppdrag där du ges du möjlighet till snabb utveckling och chans att höja din kompetens inom relevanta områden. Vi jobbar framförallt med längre uppdrag och våra kunder är oftast medelstora och stora bolag med spännande miljöer i teknisk framkant.
Som systemadministratör möts du bland annat av dessa uppgifter:
Deployment och administration av servrar
Planering och produktionssättningar av nya system
Avancerad felsökning av klient, server och nätverk
Automation och scriptning
Migreringar
Vem är du?
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling. I rollen som konsult är du vårt ansikte utåt vilket kräver ett gott kundbemötande och en professionell attityd. Vi söker en ödmjuk och ärlig person som visar intresse och nyfikenhet för uppgiften.
För att passa i rollen som systemadministratör tror vi att du har arbetat minst två år inom området. Om du har specialistkompetens inom något eller några av följande områden är det meriterande:
PowerShell
Migreringar och plattformsuppgraderingar
Virtualiseringsplattformar på OS och applikationsnivå
Citrix och klienthantering
Azure, Office365 och andra molnplattformar
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Befattningen kan komma att kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där krav finns på säkerhetsklassinplacering, kan i förekommande fall, medföras krav på visst medborgarskap.
Vilka är vi?
SysPartner levererar tjänster inom infrastruktur (Linux och Windows) samt systemutveckling. Vårt fokus ligger på konsultverksamhet men vi har även hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. SysPartner har funnits sedan 2005 och har kontor i Linköping, Västerås, Stockholm och Luleå.
Vi strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar hos våra kunder. SysPartner erbjuder dig som anställd en rad personalförmåner som vi är väldigt stolta över. Vi är alltid på jakt efter nya kollegor som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa framåt!
Låter det spännande?
