Systemadministratör inom Linux
Eccera Professionals AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-29
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vi söker nu en erfaren (senior) systemadministratör inom Linux som kommer att ansvara för kundens systemmiljö; servrar, klienter, lagring. Det kan vara antingen på fysisk maskinvara eller handla om virtuella Data Center. Rollen omfattar installation, konfiguration, underhåll och felsökning av operativsystem, tjänster, program och maskinvara på både servrar och klienter.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att bygga vidare på sin karriär.
Start: omgående
Varaktighet: tillsvidare
Plats: Kista
Anställning: heltid
Arbetsspråk: svenska och engelskaPubliceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Installera, Konfigurera och underhåll olika Linux-distributioner som Ubuntu, CentOS, RHEL, Debian som används i Enterprise-område
Installera, konfigurera, underhålla och felsökning olika systemtjänster som DNS, RADIUS, NTP, DHCP, LDAP, MySQL, MariaDB, PHP, Apache, Nginx, Puppet, Ansible, NAS, SAN, EMC, NMS-system
Installera, konfigurera och underhåll olika Linuxprogram som behövs i Telecom Enterprise-miljö. Olika ansökan om IMS och Radio som inte är Ericsson Node-baserad.
Utveckla en infrastruktur för att ge stöd till alla affärskrav och utföra regelbunden felsökning på system för att lösa alla problem
Planera, föreslå och implementera olika system för automatisering
Hårdvaruinventering
Servicelager
Dokumentera olika system så att det är förståeligt för andra och hålla den dokumentationen uppdaterad
Tätt samarbete med STS Stockholmsgrupper, som Network Team, IMS Team och Radio Team
Din profil och kvalifikationer
Erfarenhet av Linux-servrar i virtualiserade miljöer
Erfarenhet av Linux-servrar i Klustermiljöer
Erfarenhet av Puppet och Ansible
Stark problemlösning och kommunikationsförmåga
Erfarenhet av MySQL och / eller MariaDB
Mycket goda kunskaper inom Shell, Perl och / eller Python skript
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
164 53 KISTA Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Julieth Escobar julieth.escobar@eccera.com +46734159387 Jobbnummer
10015354