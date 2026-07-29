Gynekolog till Aleris Halmstad
Aleris Sjukvård AB / Läkarjobb / Halmstad Visa alla läkarjobb i Halmstad
2026-07-29
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Vi växer och vi vill nu utöka med läkare inom Gynekologi till vår mottagning.
Varje patient har sin egen historia och sina egna behov. Hos oss får du använda din specialistkompetens i en verksamhet där kvalitet, tillgänglighet och ett personligt bemötande går hand i hand.
Vi är en nystartad specialistklinik mitt i centrala Halmstad. I fina nyrenoverade lokaler har vi mottagning inom, Allmänmedicin, Ortopedi, Kardiologi, Plastikkirurgi, Ögon och Fysioterapi, samt hälsokontroller. Vi jobbar även med Aleris koncept " Sund vikt", läkemedelsbehandling för viktnedgång.
Vi växer och vill nu utöka med läkare inom Gynekologi till vår mottagning. Vi planerar för 1-2 dagar per vecka till att börja med och så förhoppningsvis öka upp mottagningsdagar efter hand.
Låter det intressant? Publiceringsdatum2026-07-29Om företaget
Aleris Specialistklinik Halmstad erbjuder specialistvård inom flera medicinska områden. Vi tar emot patienter inom försäkringsvård och privat vård i dagsläget.
På vår trevliga mottagning bedrivs en väletablerad Specialistmottagning, med olika där patienten alltid står i centrum. Här arbetar vi nära varandra, delar kunskap och hjälps åt för att skapa bästa möjliga vård och patientupplevelse.
Vi är ett mindre team med korta beslutsvägar, stor flexibilitet och ett gott arbetsklimat. Samtidigt är du en del av Aleris och får tillgång till ett större nätverk av kollegor och specialistkompetens.
Vi söker nu flera specialistläkare för att tillmötesgå behovet hos våra patienter.
Rollen
Som Gynekolog hos oss har du en viktig roll i att hjälpa patienter till rätt diagnos, behandling och uppföljning.
Arbetet omfattar sedvanlig mottagningsverksamhet, patienter från försäkringsbolagen och även privata patienter i dagsläget.
Du möter patienter med olika behov och får möjlighet att arbeta brett inom specialiteten i en modern och patientfokuserad verksamhet. Du samarbetar nära kollegor från flera medicinska specialiteter, samtidigt som du har stor självständighet i ditt arbete.
Du kommer ha möjlighet till påverkan till utrustning mm i uppbyggnaden av gynekologiverksamheten.
Du kommer att arbeta i journalsystemet WebDoc, och dokumentera i Tandem Health.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas, utvecklas och känna stolthet i ditt arbete. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där samarbete, delaktighet och hög medicinsk kvalitet står i centrum. Läs mer om våra förmåner här.
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten
Om dig
Är legitimerad läkare och specialist inom Gynekologi
Har minst tre års erfarenhet som specialist
Har erfarenhet av både mottagningsarbete och behandlingar inom specialiteten
Kommunicerar tydligt och lyhört med patienter och kollegor
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Nyfiken på att bygga upp verksamheten tillsammans
Anställningsvillkor Anställningsform: Anställningsform kan diskuteras Omfattning: Deltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns Så ansöker du
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-09-30 så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I denna rekrytering ingår digital referenstagning och bakgrundskontroll som en del av vårt arbete för en trygg och ansvarsfull verksamhet.
Kontaktperson: Josefina Idoffsson EC Aleris Halmstad Kontaktuppgifter: josefina.idoffsson@aleris.se
Välkommen med din ansökan!
I Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8143671-2121894". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Helmfeldtsgatan 59 (visa karta
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302 66 HALMSTAD Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
10015352