Systemadministratör Hybrid IT
2026-01-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Vellinge
, Kävlinge
, Eslöv
, Helsingborg
Välkommen till Pågen och vår fina gemenskap där alla hjälper alla. Som Sveriges ledande bageri levererar vi varje morgon rykande färskt bröd direkt från ugnen till våra konsumenter i Sverige och ut i världen. Ändå är vi små nog att fatta de där snabba besluten som krävs för att hitta nya vägar och skapa resultat. På Pågen får du möjlighet att vara med och påverka, utmana och göra skillnad - på riktigt!
För att möta framtida behov och möjliggöra fortsatt utveckling utökar vi nu vår IT-avdelning. Rekryteringen är en del av en större förstärkning av IT-avdelningen, där vi bygger ett ännu starkare team tillsammans. Hos oss får du ta plats i en stabil och framgångsrik organisation med långsiktiga ambitioner inom digitalisering.
Vill du arbeta nära teknik, drift och utveckling i en modern IT-miljö?
Vi söker nu en tekniskt stark systemadministratör som vill arbeta i en hybrid IT-miljö med både Azure och OnPrem, där stabilitet, säkerhet och automatisering står i fokus. Du kommer att arbeta nära våra integrationsspecialister, backend-utvecklare och arkitekter för att säkerställa effektiva leveransflöden och en hög tillgänglighet i våra system.
Om rollen
Rollen är tekniskt bred och innefattar administration av både Azure- och OnPrem-miljöer, arbete med DevOps-processer, automatisering av driftflöden och utveckling av CI/CD-pipelines. Du är med och driver tekniska förbättringar, optimerar plattformar och bidrar till arkitekturval för framtida lösningar, med särskilt fokus på molnbaserade tjänster i Microsoft Azure.
Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan drift och utveckling, och som vill arbeta både operativt och förbättringsdrivet i en verksamhetskritisk IT-miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Administrera och förvalta system och miljöer i Microsoft Azure och OnPrem
• Arbeta med DevOps-processer såsom CI/CD, automatisering och releasehantering
• Stödja backend-miljöer, applikationer, databaser och tjänster
• Övervaka drift, prestanda och tillgänglighet
• Hantera incidenter, felsökning och rotorsaksanalyser
• Delta i förbättringsarbete kring säkerhet, stabilitet och skalbarhet
• Samarbeta med utvecklingsteam kring miljöer, driftsättningar och pipelines
• Arbeta med integrationer och integrationsmiljöer
• Dokumentera lösningar, rutiner och tekniska konfigurationer
• Erfarenhet av systemadministration i moderna IT-miljöer
• Erfarenhet av systemadministration i moderna IT-miljöer
• God kunskap inom Microsoft Azure
• Erfarenhet av DevOps-arbete och automatiserade flöden
• Förståelse för backend-miljöer (applikationer, tjänster, databaser)
• Erfarenhet av scriptning/automatisering (till exempel PowerShell, Bash)
• Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av Azure DevOps eller GitHub
• Erfarenhet av övervakningsverktyg och logghantering
• Kunskap inom säkerhet, identitet och access (IAM)
• Erfarenhet från tillverkande organisationerDina personliga egenskaper
• Strukturerad och lösningsorienterad
• Ansvarstagande och noggrann
• Samarbetsinriktad med god kommunikationsförmåga
• Nyfiken och utvecklingsintresserad
• Trivs i en roll med både drift och utveckling
Vi erbjuder
• En tekniskt avancerad och bred roll i en hybrid IT-miljö
• Möjlighet att påverka arkitektur, säkerhet och utvecklingsflöden
• Nära samarbete med både verksamhet och IT
• En unik resa inom svensk livsmedelsproduktion då vi bygger ett nytt modernt bageri i Landskrona med första bröden redo i slutet av 2029. Det blir inte bara ett bageri - det blir en långsiktig satsning mot framtiden där du får vara med på resan.
Om Pågen
Pågen är ett familjeföretag i femte generationen som har bakat bröd sedan 1878. Här bakar vi med kärlek och med en omsorg om våra råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och gemensamma resurser. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag landets butiker och exportmarknader med färskt bröd och två egna kvarnar som försörjer bagerierna med svenskt mjöl. Med produkter som förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd, tar vi nu steget in i framtiden och bygger ett nytt bageri i Landskrona. Mer information om Pågen hittar du på www.pagen.se Ersättning
