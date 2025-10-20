Systemadministratör
2025-10-20
Systemadministratör
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren systemadministratör med fokus på Linux och forskningsdatalagring i storskaliga IT-miljöer. Uppdraget innebär drift, förvaltning och vidareutveckling av lagringslösningar baserade på IBM Storage Scale, samt ansvar för Red Hat Enterprise Linux genom hela dess livscykel. Rollen kräver nära samarbete med plattformsansvariga och andra teknikteam.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Ansvara för installation, konfiguration, drift och vidareutveckling av Red Hat Enterprise Linux
Förvalta och optimera lagringslösningar med IBM Storage Scale
Arbeta med automatisering och scriptning (Ansible, Bash, Python)
Delta i förändringshantering och förbättringsinitiativ
Samarbeta med team inom lagring, infrastruktur och virtuella servrar
Bidra till en stabil och effektiv driftmiljö för forskningsdatalagringKvalifikationer
Flerårig erfarenhet av Linuxadministration i större IT-miljöer
Dokumenterad kompetens i Red Hat Enterprise Linux (installation, drift, underhåll)
Erfarenhet av IBM Storage Scale
Kunskap i automatisering och scriptning (Ansible, Bash, Python)
Förmåga att arbeta strukturerat och samarbeta tvärfunktionellt
Meriterande
Erfarenhet av integration mot Active Directory i komplexa Linuxmiljöer
Erfarenhet av forskningsmiljöer eller datalagring i akademiska sammanhang
Start: Omgående
Längd: Löpande
Plats: Lund (på plats 4 dagar/vecka)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Yahyosaid299@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
222 22 LUND Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9565852