Vår klient, ett framstående företag med fokus på kvalitet och utveckling, söker en System- och Valideringsingenjör. Här får du en nyckelroll med stort ansvar inom kvalitetsområdet och möjlighet att påverka kritiska processer tillsammans med engagerade kollegor i en växande verksamhet.
OM TJÄNSTEN
I rollen som System- och Valideringsingenjör kommer du att ha ett helhetsansvar för att säkerställa att all utrustning och alla system inom kvalitetskontrollen är korrekt validerade och uppdaterade enligt gällande GMP-standarder. Du kommer att arbeta med både dokumentation och praktiskt utförande för att upprätthålla högsta möjliga kvalitet och efterlevnad.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en nyckelroll med stort ansvar inom kvalitetsområdet och möjlighet att påverka och förbättra kritiska processer. Du blir en del av ett engagerat team i en växande verksamhet som präglas av en stimulerande arbetsmiljö med fokus på kvalitet och utveckling.
Dina arbetsuppgifter
Som System- och Valideringsingenjör kommer du att hantera allt från inköp och kvalificering av utrustning till att driva förbättringsprojekt och säkerställa regelefterlevnad inom kvalitetskontroll, inklusive hantering av avvikelser och audits.
• Ansvara för inköp, kvalificering, validering och underhåll av QC-utrustning och system.
• Säkerställa att instrument och system är validerade och uppdaterade enligt GMP.
• Utarbeta och godkänna dokumentation, SOPar, kontroller och periodiska genomgångar.
• Planera och utföra kalibreringar, backuprutiner och samordning med IT.
• Delta i projekt, inspektioner, audits och kundsamarbeten.
• Driva förbättringar i kvalitetssystem och arbetsrutiner.
• Hantera avvikelser, Change Controls, OOS och stötta övriga avdelningar.
VI SÖKER DIG SOM
• har en akademisk examen inom farmaci, naturvetenskap eller teknik.
• har erfarenhet av kvalificering och validering av instrument och datoriserade system inom GMP.
• har god kunskap om regulatoriska krav, valideringsstrategier och teknisk dokumentation.
• Kan kommunicera obehindrat på engelska och svenska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
