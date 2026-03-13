System Manager Säkerhetssystem & behörighetsadministration
Vattenfall AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vill du spela en nyckelroll i att utveckla och förvalta Vattenfalls säkerhetssystem? Vi söker nu en System Manager som vill vara med och stärka vår förmåga inom behörighetsstyrning, säkerhetssystem och passerkortshantering.
Det här är rollen för dig som trivs i gränslandet mellan teknik, processutveckling och samverkan - och som vill bidra till att skapa trygga och effektiva arbetssätt i en komplex organisation.
Som System Manager kommer du ingå i en säkerhetsgrupp inom Real Estate & Facility Management Nordic tillsammans med säkerhetssamordnare och rapporterar till gruppchefen. Gruppen stöttar Vattenfalls nordiska kontor med säkerhetssamordning (teknisk och fysisk) med stöd av externa leverantörer. Du blir specialist inom våra centrala säkerhetssystem, med ansvar för både drift, utveckling och strategiska förbättringar. Din roll i gruppen blir att leda arbetet kring behörighetsadministration, passerkortstillverkning och rutiner inom området. Du är en viktig kontaktperson mot både externa leverantörer och interna funktioner.
Du får en central roll i att säkerställa att våra system och processer uppfyller gällande krav och lagstiftning samt att organisationen arbetar på ett enhetligt och strukturerat sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Vara System Manager för det överordnade systemet som hanterar behörigheter inom Vattenfall
Leda och utveckla samarbetsforum
Säkerställa efterlevnad av SLA:er, avtal och interna rutiner
Tekniskt ansvar för lokala passersystem
Omvärldsbevaka och driva utveckling inom säkerhetssystemområdet
Leda det dagliga arbetet inom behörighetsadministration och passerkortshantering
Vara processägare för hela behörighetsprocessen samt följa upp och utveckla behörighetsstyrning
Utveckla, förvalta och kvalitetssäkra processerna för passerkortsproduktion
Bidra till struktur, ordning och effektiva arbetsflöden i teamet
Kvalifikationer
Du har några års erfarenhet från områden som till exempel säkerhetsteknik eller fysisk säkerhet och är trygg i att arbeta i en teknisk miljö
Du har en stark säkerhetsteknisk förståelse och tar dig snabbt an nya digitala system, verktyg och processer
Du har eftergymnasial utbildning inom ett relevant tekniskt eller säkerhetsrelaterat område som vi bedömer som likvärdigt
Du behärskar svenska och engelska väl, i både tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av att driva mindre projekt där du tagit rollen som projektledare eller delprojektledare och hållit ihop planering och genomförande
Teknisk konfigurering av passersystem
Erfarenhet av installation, service eller programmering av säkerhetssystem
Ett serviceinriktat och proaktivt arbetssätt, med engagemang för att utveckla både processer och tekniska lösningar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen har du många olika kontaktytor där du samarbetar nära med verksamheten och specialistfunktioner, därför värdesätter vi din goda samarbetsförmåga. Du har en fallenhet för att skapa förtroende och har hög integritet. Du trivs med att driva innovationsprocesser från idé till implementering och uppmuntrar till olika infallsvinklar för att komma framåt i arbetet.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Solna, Stockholm
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Robert Arvidsson, robert1.arvidsson@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Kajsa Loman, kajsa.loman@vattenfall.com
.
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. Rolf Ohlson, Akademikerna, Christer Gustafsson, Ledarna, Juha Siipilehto, SEKO och Anders Bohlin, Unionen.
Välkommen med din ansökan senast 6 april. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 92 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm - Vattenfall Jobbnummer
9797592