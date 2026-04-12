System Administrator Linux
2026-04-12
Din roll I rollen som LINUX tekniker och dess plattform kommer du vara en viktig person i teamet som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av tekniska tjänster till vår kunds verksamhet. I uppdraget ingår att säkra tillgängligheten till system och digitala tjänster vilket ställer höga krav på både säkerhet, stabilitet och noggrannhet i arbetet vi utför. Du kommer även ha en central roll i leverans och supportflödet av IT-tjänsterna. Exempel på det vi arbetar med:
• Standardisera, effektivisera och automatisera arbetssätt och system.
• Delta i projekt kopplat till teknikplattformen.
• Vara en del i drifts och support teamet, utföra felsökning och installationer.
• Patchhantering och uppgradering av servermiljön.
• Säkerställa efterlevnad av gällande säkerhetskrav.
• Aktivt delta i teknikförbättringsarbete. Säkerhet och säkerhetsmedvetenhet är en del av ditt DNA, vilket gör att du kommer passa in väl hos oss, då det genomsyrar i stort sett allt vi gör. Att hjälpa till att skapa förutsättningar för att hålla hemligheter hemliga samtidigt som det ska finnas möjlighet att samarbeta och samutveckla effektivt med personer på andra sidan jorden är bara några av de utmaningar som du står redo att lösa! Vår kund är en arbetsgivare som erbjuder dig en spännande och varierad miljö där vi tillsammans verkar för att skapa de produkter och tjänster som behövs för att skydda människor och våra samhällen. Du kommer att kunna bidra till detta genom att skapa smartare IT-lösningar som stödjer kundens alla verksamhetsområden såsom flyg, sjöfart och landbaserade system. Resor främst inom Sverige ingår i arbetet därför är det är önskvärt med B-körkort. Vi letar efter 1 person med placeringsort Järfälla/Solna. Din profil Vi söker dig med teknikintresse och har goda kunskaper inom LINUX området. Gärna erfarenhet från stora driftsmiljöer med flera varianter av operativsystem. Du är en person som är noggrann och serviceinriktad och vill arbeta i team. Vidare är det viktigt att du har en ambition att driva arbetet mot automation och hitta effektivare arbetssätt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Din Profil
• Ett par års erfarenhet inom teknikområdet LINUX med fokus på serverdrift.
• Goda kunskaper i vanligt förekommande scriptspråk så som Bash eller Python.
• Säkerhetstänk kring automatiserad konfigurationsstyrning.
• Stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling. Dokumentation är en viktig del av vårt arbete varför det är ett krav på flytande svenska och engelska, både i tal och skrift. Som person är du kommunikativ och har intresse att möta och samarbeta med olika typer av människor, såväl internt som externt. Arbetet ställer krav på att du har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är nyfiken och inte rädd för att komma med nya idéer och förbättringsförslag. Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet kring Red Hat, SUSE Manager eller liknande verktyg
• Erfarenhet av Ansible - Dockers - Kubernetes
• Härdning av system Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Systemadministratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
175 88 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9849083