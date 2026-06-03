Teknisk IT-samordnare
Kinda kommun / Datajobb / Kinda Visa alla datajobb i Kinda
2026-06-03
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Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
1 plats(er).
Vi söker dig som vill ha en bred och varierad roll inom IT där du får kombinera teknik, samordning och verksamhetsnära arbete. Hos oss blir du en viktig del av ett mindre team där samarbete, flexibilitet och eget ansvar präglar vardagen.Du har en god teknisk förståelse för moderna IT-miljöer och trivs i en roll där du både arbetar operativt och har ett samordnande ansvar. En stor del av kommunens infrastruktur och drift hanteras av extern leverantör, vilket innebär att du behöver kunna agera beställarkompetens, följa upp leveranser och säkerställa att våra IT-tjänster håller hög kvalitet och fungerar väl utifrån verksamhetens behov.Rollen innebär nära kontakt med både verksamheter och externa samarbetspartners. Du kommer att bidra med teknisk kompetens i upphandlingar och utvecklingsarbete samt fungera som rådgivande stöd i IT-frågor inom organisationen. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar både strategiska och praktiska delar av den dagliga IT-verksamheten, exempelvis teknisk samordning, klient- och licenshantering samt kvalitetssäkring och uppföljning av leveranser och avtal.Vi söker dig som är självgående, strukturerad och har lätt för att skapa goda samarbeten. Du är van att arbeta brett inom IT och känner dig trygg i dialogen både med tekniska specialister och verksamhetsrepresentanter. Du har flerårig erfarenhet av operativt och samordnande IT-arbete, gärna inom offentlig verksamhet eller mindre organisationer där ansvarsområdena är breda och varierande.Vi ser gärna att du har:
IT-utbildning eller motsvarande erfarenhet
erfarenhet av samarbete med externa driftleverantörer
förmåga att omsätta verksamhetens behov till tekniska krav
vana att arbeta strukturerat och dokumentera ditt arbete
ett serviceinriktat arbetssätt och god samarbetsförmåga
B-körkort
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329701". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda Kommun
(org.nr 212000-0399)
Stora Torget 5 (visa karta
)
590 40 KISA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kinda kommun Kontakt
Emma Rosén emma.rosen@kinda.se Jobbnummer
9944641