System Administrator - Identity Secure Infrastructure
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik - från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner - alltid med människan i centrum.För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vi söker en erfaren System Administrator för ett uppdrag hos en kund inom försvarssektorn i Linköping. Rollen innebär ett brett ansvar inom drift, utveckling och säkerhet av systemlösningar med fokus på identitetshantering och säker infrastruktur. Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Dina arbetsuppgifterDu blir en del av ett kunnigt team med stark teknisk kompetens, där samarbetet präglas av struktur, kvalitet och långsiktighet. Arbetet sker i en säkerhetsklassad IT-miljö, vilket ställer höga krav på noggrannhet, dokumentation och efterlevnad av processer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utvärdera nya teknologier och lösningar inom området identitet och säker infrastruktur
Utveckla och förvalta PKI- och MFA-lösningar
Ansvara för drift och incidenthantering kopplat till identitetstjänster
Delta i projekt och förändringsinitiativ kopplade till verksamhetens IT-säkerhet
Dokumentera konfigurationer, rutiner och förändringar
Din profilVi söker dig med gedigen erfarenhet inom systemadministration och IT-säkerhet, gärna i större och komplexa miljöer. Du har förmåga att arbeta metodiskt och bidra till förbättrade processer och lösningar över tid.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Public Key Infrastructure (PKI)
Certificate Authority (CA)
Multifaktorautentisering (t.ex. Smart Cards, Software Tokens)
Windows Server och klientmiljöer
IT-säkerhet och drift i säkerhetsklassade miljöer
Meriterande:
Hardware Security Module (HSM)
Kryptering och Certificate Management (CM)
PowerShell
Linux/Unix
Övrigt
Uppdraget omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen, vilket innebär att säkerhetsprövning och godkännande krävs. I vissa fall kan även svenskt medborgarskap vara ett krav.
Vad vi erbjuderPå Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
582 77 LINKÖPING Kontakt
Recruiter
Christian Gidlöv christian.gidlov@eccera.com +46734159383 Jobbnummer
9860573