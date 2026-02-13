Swedrive i Lagan söker mekanikkonstruktör
2026-02-13
Vill du arbeta med avancerad mekanisk konstruktion i en verksamhetsnära roll där dina lösningar blir verklighet? Hos Swedrive får du arbeta brett med kundanpassade produkter genom hela utvecklingskedjan, från idé och beräkning till test och färdig lösning. Här blir du en del av ett engagerat team i en organisation med hög teknisk kompetens och stark kvalitetskultur.
Om rollen
Som mekanikkonstruktör på Swedrive kommer du att arbeta med produktutveckling och tekniska lösningar i nära samarbete med kunder såväl som i interna utvecklingsprojekt. Du samarbetar tätt med testpersonal i produkttester och validering och bidrar med tekniskt stöd till sälj- och produktionsorganisationen. FEM-beräkningar är en naturlig del av vardagen och används löpande för att säkerställa hållfasthet och funktion.Publiceringsdatum2026-02-13Profil
För att trivas och lyckas i rollen som mekanikkonstruktör hos Swedrive behöver du uppskatta en bred och verksamhetsnära roll där du får utlopp för ditt tekniska intresse och kreativitet. Du har en teknisk vidareutbildning inom maskinteknik eller konstruktion, alternativt motsvarande erfarenhet. Vidare har du flerårig arbetslivserfarenhet inom liknande roller och goda kunskaper inom konstruktionsteknik och ritningsadministration. Det är meriterande om du har förståelse för produktionsteknik samt erfarenhet från tillverkande industri. På Swedrive värdesätts helheten. Därför tror vi att du delar ambitionen att leverera kvalitet i varje detalj och ser värdet i att bidra till både teamets och företagets utveckling.
Skallkrav för tjänsten:
• Teknisk vidareutbildning nom maskinteknik, konstruktion eller motsvarande erfarenhet
• Flerårig arbetslivserfarenhet inom liknande roller
• God kännedom inom konstruktionsteknik och ritningsadministration
• Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
• Kunskaper inom produktionsteknik
• Erfarenhet inom tillverkande industri
Om Swedrive
Sedan 1973 har Swedrive utvecklat och tillverkat elmekaniska transmissionslösningar i nära samarbete med kunder inom en rad olika branscher. Med bas i Lagan har bolaget byggt upp en stark lokal förankring och är idag en unik aktör i Sverige inom sitt produktområde. Swedrive är särskilt stolta över sitt produktsortiment inom snäckväxlar, domkrafter och cylindrar. Produkterna återfinns i bland annat automatiserade produktionslinjer, marina miljöer, medicinteknik och nya satsningar inom andra spännande områden. Swedrives styrka ligger i den långa erfarenheten, den tekniska kompetensen och den höga kvaliteten i både utveckling och produktion. Allt sker in-house, vilket skapar en nära koppling mellan konstruktion, test och färdig produkt. En stor del av arbetet består av kundanpassade lösningar, vilket ställer krav på flexibilitet, samarbete och teknisk precision. Swedrive präglas av korta beslutsvägar, ett tätt samarbete mellan funktioner och en kultur där man tar ansvar för helheten och är beredd att göra det lilla extra.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som mekanikkonstruktör, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För tjänsten som mekanikkonstruktör kommer du inledningsvis vara anställd som konsult via Framtiden AB. Därefter finns mycket goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos Swedrive.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Lagan, Ljungby
Arbetstid: Mån-fre, flextid 07:30-16:00
