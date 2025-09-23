Svetsare till Svetskonsult i Varberg
2025-09-23
Om du vill utvecklas inom svetsyrket och bidra till högklassiga leveranser - då är detta rätt plats för dig. Välkommen att söka!
Din framtida arbetsgivare
Svetskonsult i Varberg AB är ett företag inom svets- och montagebranschen med över två decennier i branschen. Vi är baserade i Varberg men utför projekt både nationellt och internationellt, och vi har etablerade kundrelationer inom flera sektorer, inklusive kärnkraft, kylsystem, vattenrening, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi är specialister på avancerat svetsarbete med metoder som TIG-, MIG- och orbitalsvetsning samt byggnation av kyl- och vattenreningssystem.
Med en egen konstruktionsavdelning levererar vi högkvalitativa, kundanpassade produkter, från idé till färdig produkt. Vi arbetar som ett sammansvetsat team där fokus ligger på kvalitet och kontinuerlig utveckling, vilket har bidragit till vår tillväxt både i Sverige och internationellt.
Vår företagskultur präglas av engagemang och lojalitet, och vi strävar efter att möta varje kunds behov genom ett högt servicefokus och ett genuint hantverkskunnande.
Läs gärna mer på svetskonsult.se
Vad erbjuder rollen?
Vi har en stark efterfrågan på våra tjänster och välkomnar därför en erfaren svetsare. Hos oss får du arbeta med varierade uppdrag där precision och hantverk står i fokus. Du blir en del av ett kunnigt team som stöttar varandra och alltid strävar efter bästa möjliga resultat.
Svetsning av rostfritt stål med TIG-teknik, främst rörsvetsning
Läsa och förstå ritningar och CAD-underlag, inklusive 3D-modeller
Verkstadsarbete som t.ex. kapning, fogning och montage
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med placering på vår verkstad i Varberg. Det kan förekomma enstaka resor i jobbet, oftast dagsresor.
Vem är du?
Vi söker dig som behärskar TIG-svetsning av rostfritt och har erfarenhet av rörsvetsning. Du är van vid verkstadsarbete och att läsa CAD-ritningar i 3D.
Som person är du driven med en hög ansvarskänsla, en ödmjuk lagspelare med yrkesstolthet. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har B-körkort, en god fysik och kan tala svenska obehindrat.
Är detta din perfekta match?
Hos oss blir du en del av ett mindre, sammansvetsat team med ett gott rykte och nära relationer till våra kunder. Vi värdesätter hög kvalitet, ett starkt kundfokus och ett gott arbetsklimat. Du får möjlighet att jobba i avancerade projekt tillsammans med kunniga kollegor.
Välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer & urval kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 8 oktober 2025. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Svetskonsult.
