Svetsare till Muskövarvet
Dala Industrisupport AB / Svetsarjobb / Haninge Visa alla svetsarjobb i Haninge
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vi söker två skickliga och erfarna svetsare för uppdrag hos Muskövarvet. Tjänsten omfattar ett brett spektrum av arbetsuppgifter såsom konstruktion, reparation, underhåll samt byggnation av hållfasta konstruktioner – främst i aluminium, men även i rostfritt och stål.
Muskövarvet erbjuder både helhetslösningar för större byggnationer samt mindre och mer specialiserade projekt inom stålkonstruktion. Rollen är varierande och passar dig som trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och som vill fortsätta utvecklas inom avancerad svetsning och metallbearbetning.
Observera: Muskövarvet är en säkerhetsskyddad arbetsplats. Det innebär att du måste vara svensk medborgare, ha ett rent belastningsregister och kunna godkännas i en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Ansvarsområden Svetsning av aluminium- och rostfria konstruktioner enligt ritning
Reparation och underhåll
Ort: Muskö i Haninge kommun
Omfattning: Heltid, önskad start så snart som möjligt.
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet som svetsare. Du är självgående, serviceinriktad, kommunikativ och har en hög arbetsmoral. Du är dessutom flexibel och trivs i en roll där arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag.
Kvalifikationer
Yrkesutbildning inom svetsning eller plåtslageri
God erfarenhet av aluminiumsvetsning
Vana vid att svetsa i obekväma positioner
Erfarenhet av att svetsa materialgrupp 22/23
Heta arbeten
Meriterande TIG & MIG licens för främst aluminium
Erfarenhet av rostfri TIG-svetsning
Truck- och traverskort
Arbetslivserfarenhet inom IWS
Datorvana för dokumentation och avrapportering
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Företaget
Muskövarvet AB är ett efterfrågat och erkänt underhålls- och reparationsvarv som etablerades 2005 och sedan 2018 är en del av försvarskoncernen Saab. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Örlogshamnen på Muskö, cirka 60 km söder om Stockholm.
Varvet arbetar med helhetslösningar för både militära och civila fartyg – från konstruktion, service och teknisk support till reparationer, ombyggnationer och underhåll, på fartyg upp till cirka 50 ton. Bland kunderna finns civila redare och i stort sett samtliga offentliga redare, med Försvarsmakten som största uppdragsgivare.
Muskövarvet är ett företag där avståndet mellan beslut och handling är kort, och där du som medarbetare har stora möjligheter att vara delaktig i utveckling och förbättring av verksamheten. Företaget värdesätter medarbetarnas trivsel och delaktighet högt, med en företagskultur som genomsyras av teamwork, glädje och kontinuerlig kompetensutveckling. Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet – och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6140257-2052310". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Muskö Örlogshamn (visa karta
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148 95 MUSKÖ Arbetsplats
Dala Industrisupport Jobbnummer
9963263