Svetsare rostfritt
2026-03-05
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att svetsa detaljer och hela konstruktioner i framförallt rostfritt.
Andra typer av svetsning och verkstadsarbete förekommer också.
Arbetstid är dagtid
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Du har erfarenhet av MIG-svetsning
- Du behärskar ritningsläsning
- Du är noggrann, pålitlig och initiativrik
- Du jobbar bra självständigt men även i grupp
- Du behärskar svenska språket i tal & skrift
Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Sebastian Strömberg, 0417-77 99 85
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökningarna behandlas löpande, och tillsättning av tjänsten kan ske innan sista ansökningsdag, så ansök direkt!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
