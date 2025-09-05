Svetsare/Natt
2025-09-05
Vi söker nu svetsare till ett verkstadsföretag i Ystad för ständigt nattarbete.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer till största delen att bestå av att svetsa detaljer, MIG/MAG rörtråd. Nattarbete.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av MIG/MAG-svetsning. Traversutbildning är meriterande.
Som person är du ambitiös, noggrann och har lätt för att ta egna initiativ.
För att vara intressant för tjänsten krävs att du bor inom pendlingsavstånd från Ystad och behärskar svenska i tal och skrift.
Information och kontakt
För mer information om tjänsterna kontakta Sebastian Strömberg, 0417-77 99 85.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten börjar som en provanställning och förväntas övergå i tillsvidareanställning.
Ansökningarna behandlas löpande, så ansök direkt!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
