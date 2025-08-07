Svetsare Motala
Din framtid
Som svetsare hos vår kund kommer du att arbeta i en verkstadsindustri som tillverkar hissar. Du kommer att vara en del av monteringsteamet. I din roll som svetsare kommer du att arbeta med slipning av tunnplåt.
Erfarenhet och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som svetsare bör du ha svetskunskap. Det är meriterande om du har licens dock inget krav. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av montering eller liknande arbete inom industri eller verkstad. Som person är du engagerad, noggrann och har en stor kvalitetsmedvetenhet.
Vad vi erbjuder dig
Uppdraget omfattar en bemanning via Kraftsam Rekrytering & Bemanning och en projektanställning med goda möjligheten till förläggning. Tjänstens omfattning är på heltid med tillträde snarast.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på patricia.contreras@kraftsam.se
.
