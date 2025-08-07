Svetsare Motala

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Motala
2025-08-07


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Motala, Vadstena, Mjölby, Karlsborg, Linköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Motala, Mjölby, Linköping, Haninge, Finspång eller i hela Sverige

Din framtid

Som svetsare hos vår kund kommer du att arbeta i en verkstadsindustri som tillverkar hissar. Du kommer att vara en del av monteringsteamet. I din roll som svetsare kommer du att arbeta med slipning av tunnplåt.

Erfarenhet och personliga egenskaper

För att lyckas i rollen som svetsare bör du ha svetskunskap. Det är meriterande om du har licens dock inget krav. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av montering eller liknande arbete inom industri eller verkstad. Som person är du engagerad, noggrann och har en stor kvalitetsmedvetenhet.

Vad vi erbjuder dig

Uppdraget omfattar en bemanning via Kraftsam Rekrytering & Bemanning och en projektanställning med goda möjligheten till förläggning. Tjänstens omfattning är på heltid med tillträde snarast.

Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på patricia.contreras@kraftsam.se.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se

Jobbnummer
9449103

Prenumerera på jobb från Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB: