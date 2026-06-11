Svetsare/Montör för Disab
Professionals Nord Stockholm AB / Svetsarjobb / Vallentuna Visa alla svetsarjobb i Vallentuna
2026-06-11
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, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
DISAB är en svensk industrikoncern med nästan 50 års erfarenhet av att utveckla och tillverka vakuumbaserade system för industrin. Från anläggningen i Vallentuna tillverkas avancerade vakuumenheter och industrisystem som används av kunder världen över inom bland annat tillverkning, energi, återvinning och processindustri. Med fokus på kvalitet, innovation och långsiktiga kundrelationer har DISAB etablerat sig som en ledande aktör inom industriell vakuumteknik.
Trivs du lika bra med svetshjälmen på huvudet som med verktygen i handen? Gillar du att se hur en produkt växer fram från ritning till färdig maskin? Då kan detta vara rollen för dig.
DISAB söker nu en svetsare/montör till produktionen i Vallentuna. Här får du en varierad vardag där du kombinerar svetsning och montage i olika projekt och följer produkten genom stora delar av tillverkningsprocessen. Du blir en viktig del av tillverkningen av avancerade industrisystem som används av kunder över hela världen.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för DISABs räkning en svetsare/montör. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos DISAB.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och DISABs önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
(mailto:info@pn.se
).
Du erbjuds
En varierad roll där du kombinerar svetsning och montage i samma tjänst.
Möjligheten att följa produkten från ritning till färdig leverans.
Ett stabilt bolag med lång historia, hög teknisk kompetens och kunder över hela världen.
Ett sammansvetsat team där erfarenhet, hjälpsamhet och yrkesstolthet värderas högt.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Hos DISAB blir du en del av produktionen där ni bygger industriella vakuumsystem och sugaggregat för krävande miljöer världen över. När en order når produktionen tar ni vid och ansvarar för att färdigställa produkten enligt ritningar, kvalitetskrav och kundspecifikationer. I rollen arbetar du ungefär 50 procent med svetsning och 50 procent med montage.
Svetsarbetet handlar främst om anpassningar och kompletteringar av komponenter som levereras från underleverantörer, medan montagearbetet innebär att bygga och färdigställa maskinerna. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
MIG/MAG-svetsning av detaljer och komponenter.
Tolkning av ritningar och enklare svetsritningar.
Anpassningar, förstärkningar och kvalitetskontroller av svetsade konstruktioner.
Montering av motorer, pumpar och vakuumsystem.
Installation av hydraulik-, trycklufts- och mekaniska komponenter.
Enklare elinstallationer och kabeldragning enligt ritning och elschema.
Testning, justering och färdigställande av maskiner inför leverans.
Du kommer att arbeta nära dina kollegor i produktionen och vara delaktig genom stora delar av tillverkningsprocessen. Här får du ett arbete där ingen dag är exakt den andra lik och där ditt hantverk gör verklig skillnad för slutprodukten.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av svetsning och ett stort intresse för mekaniskt arbete. Du kanske arbetar som svetsare idag men vill ha en mer varierad vardag, eller så har du erfarenhet från verkstad, fordon eller industri där både svetsning och montage varit en naturlig del av arbetet.
För att lyckas i rollen behöver du känna dig trygg med MIG/MAG-svetsning och ha god verktygsvana. Du behöver inte vara licenssvetsare, men du ska kunna läsa ritningar, förstå svetsanvisningar och självständigt utföra svetsarbeten med god kvalitet.
Skallkrav:
B-körkort
Erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
Erfarenhet av mekaniskt arbete eller montage
Förmåga att läsa och följa ritningar
Goda kunskaper i svenska och/eller engelska
Meriterande:
Erfarenhet av hydraulik eller tryckluftssystem
Kunskap inom el och elscheman
C-körkort
Truckkort
Traverskort
Erfarenhet från fordons-, industri- eller verkstadsmiljö
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas hos DISAB. Därför söker vi dig som är noggrann, ansvarstagande och prestigelös. Du tycker om att samarbeta med andra, hjälper gärna till där det behövs och tar stolthet i att leverera ett arbete med hög kvalitet. Samtidigt är du praktiskt lagd och trivs i en miljö där problemlösning är en naturlig del av vardagen.
START: Augusti 2026
OMFATTNING: Heltid
STAD: Vallentuna
URVAL:Sker löpande
KONTAKT: Alva Mohand
Sök tjänsten genom att klicka på "Sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
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#DISAB #svetsare #montör #migmag #verkstad #industri #produktion Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665)
186 40 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Disab-Tella Aktiebolag Kontakt
Konsultchef
Alva Guimaraes Mohand Alva.mohand@pn.se +46768880272 Jobbnummer
9959542