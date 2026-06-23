Svetsare heltid
KZ Handels Aktiebolag / Svetsarjobb / Kungsbacka Visa alla svetsarjobb i Kungsbacka
2026-06-23
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KZ Handels Aktiebolag i Kungsbacka
KZ Handels AB som är ett VA-företag som ägs av Addtech AB.
Företagets specialitet är utrustningar för rörnätservice och dricksvattenövervakning och flertalet av våra kunder är kommuner, entreprenadföretag och grossister.
Vårt företag ligger i natursköna Fjärås strax söder om Kungsbacka. KZ Handels AB ligger lite utanför tätort och det finns ganska bra tåg och bussförbindelser.
Vi har flera svets och svarv-verkstäder med egen tillverkning av VA-produkter och vi tillverkar även kundspecifika projekt i både stål, rostfritt, titan och aluminium.
För rätt person väntar ett ganska fritt, självständigt och ansvarsfyllt arbete i vårt härliga arbetslag.
Dina arbetsuppgifter hos oss:
• MIG och TIG svetsning i olika material till olika produkter
• Svetsning i både korta och långa produktserier
• Planering av materiel för inköp och produktion
Vi tänker att du:
• Är en tjej eller kille, utbildad svetsare gärna med aktivt svetscertifikat
• Är van vid svetsning i olika material MIG och TIG och att du kan svetsa efter ritning
• Truckkort är meriterande
• Är en självständig person både noggrann och kvalitetsmedveten
• Är en person som gillar att samarbeta och att hjälpa till att skapa en god arbetsmiljö
• Har B körkort och talar svenska i tal och skrift.
Anställningen hos KZ Handels AB är en heltidsanställning efter 6 månaders provanställning.
Vi är anslutna till IF Metall och vi har kollektivavtal.
Tjänsten är en heltidstjänst med arbetstid måndag till torsdag 07.00 – 16.00, fredag 07.00 - 14.30
Kanske är du rätt person för att ta dig an denna utmaning!
Om du vill veta mer om tjänsten och är nyfiken på att arbeta hos oss vill vi gärna att du hör av dig.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Välkommen med din ansökan via e-post
E-post: mattias@kzhandels.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare KZ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KZ Handels Aktiebolag
(org.nr 556980-5111), https://kzhandels.se
Hanhals Kyrkväg 123 (visa karta
)
439 73 FJÄRÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KZ Handels AB Kontakt
VD
Mattias Taube mattias@kzhandels.se 0300 52 16 54 Jobbnummer
9974957