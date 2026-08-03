Svetsare

Ibishi, Eron / Svetsarjobb / Boden
2026-08-03


Visa alla svetsarjobb i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ibishi, Eron i Boden, Stockholm, Göteborg eller i hela Sverige

Om tjänsten
Vi söker nu erfarna svetsare för framtida uppdrag och anställningar hos kommande kunder. Tjänsten passar personer som vill utvecklas inom industrin och arbeta i varierande produktionsmiljöer där kvalitet och noggrannhet är viktigt.

Arbetsuppgifter
Som svetsare kommer arbetet bestå av olika metoder, som MIG, MIG, TIG, manuell svetsning och robotsvetsning av olika detaljer och komponenter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kund och projekt.

Kvalifikationer
Vi söker personer som är ansvarstagande, noggranna och kvalitetsmedvetna. Det är viktigt att kunna följa instruktioner, arbeta strukturerat och trivas i en praktisk arbetsmiljö. Eget driv, engagemang och tekniskt intresse är också viktiga egenskaper för tjänsten.

Krav och meriter
Junior eller Senior av automatiserad eller robotiserad svetsning

Junior eller Senior av manuell svetsning inom MIG/MAG/TIG

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Helst B-körkort och tillgång till bil


Övrigt
Placering: Varierande orter beroende på kund och uppdrag
Arbetstid: Heltid / deltid beroende på kund,
Start: Enligt överenskommelse

Välkommen med din intresseanmälan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
E-post: kontakt@nexpartner.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ibishi, Eron

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Boden

Jobbnummer
10020352

Prenumerera på jobb från Ibishi, Eron

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ibishi, Eron: