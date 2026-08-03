Svetsare
Ibishi, Eron / Svetsarjobb / Boden Visa alla svetsarjobb i Boden
2026-08-03
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Om tjänsten
Vi söker nu erfarna svetsare för framtida uppdrag och anställningar hos kommande kunder. Tjänsten passar personer som vill utvecklas inom industrin och arbeta i varierande produktionsmiljöer där kvalitet och noggrannhet är viktigt.
Arbetsuppgifter
Som svetsare kommer arbetet bestå av olika metoder, som MIG, MIG, TIG, manuell svetsning och robotsvetsning av olika detaljer och komponenter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kund och projekt.
Kvalifikationer
Vi söker personer som är ansvarstagande, noggranna och kvalitetsmedvetna. Det är viktigt att kunna följa instruktioner, arbeta strukturerat och trivas i en praktisk arbetsmiljö. Eget driv, engagemang och tekniskt intresse är också viktiga egenskaper för tjänsten.
Krav och meriter
Junior eller Senior av automatiserad eller robotiserad svetsning
Junior eller Senior av manuell svetsning inom MIG/MAG/TIG
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Helst B-körkort och tillgång till bil
Övrigt
Placering: Varierande orter beroende på kund och uppdrag
Arbetstid: Heltid / deltid beroende på kund,
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din intresseanmälan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
E-post: kontakt@nexpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ibishi, Eron Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boden Jobbnummer
10020352