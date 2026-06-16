Svetsare
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Gnosjö Visa alla svetsarjobb i Gnosjö
2026-06-16
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Gnosjö
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Ikett Personalpartner AB söker efter svetsare för kunds räkning i Gnosjö. Vi vill att du som söker bor i närregionen. För rätt person kan tjänsten övergå i en anställning hos kunden efter inhyrningen.
Som svetsare kommer du att utföra svetsning enligt ritningar och specifikationer, arbeta med olika svetsmetoder såsom MIG/MAG och TIG, samt kontrollera och säkerställa att svetsarna uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna. Du har god kunskap om olika svetsmetoder och material, förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar, samt en noggrannhet och hög kvalitetsmedvetenhet. God fysisk kondition och förmåga att arbeta i ett högt tempo är också viktigt. Som person är du en teamplayer med god kommunikationsförmåga.Profil
Önskemål:
Något års erfarenhet av svetsning.
Verkstadsvana.
Ritningsläsning.
B-körkort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Melisa Mesinovic melisa.mesinovic@ikett.com Jobbnummer
9965755