Svetsare
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Hudiksvall Visa alla svetsarjobb i Hudiksvall
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Hudiksvall
, Ljusdal
, Bollnäs
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Nu söker vi erfarna svetsare till vår kund i Örnsköldsvik. Om du bor på annan ort uppmanar vi dig att söka ändå då vi står för boende och traktamente.
Vi söker dig med kunskaper inom MIG, MAG och TIG-svetsning. Du kommer att arbeta med svetsning av olika material och utföra högkvalitativa svetsarbeten enligt ritningar och specifikationer. Vi letar efter dig som är noggrann, ansvarstagande och har tidigare erfarenhet av svetsning.
Om du är en skicklig svetsare som trivs med att arbeta noggrant och leverera hög kvalitet på dina svetsarbeten, så är du den vi söker. Ta chansen att bli en del av vårt team och bidra till våra kunders framgång!
Arbetstider: Dagtid/Skift
Starttid: Enligt överenskommelseProfilKvalifikationer
• Erfarenhet av MIG, MAG och TIG-svetsning
• Kunskap om olika material och svetsmetoder
• Förmåga att läsa och förstå ritningar och specifikationer
• Noggrannhet och hög kvalitetsmedvetenhet
• God fysisk styrka och uthållighet
Meriterande:
• Truckkort
• Travers
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Arbetsplats
Ikett Personalpartner Kontakt
Camilla Eriksson camilla.eriksson@ikett.com Jobbnummer
9949084