2026-03-12
Jitech är en offensiv legotillverkare av produkter i stål, rostfritt och aluminium. Våra tjänster sträcker sig genom hela värdekedjan. Från produktutveckling, laserskärning, bockning, skärande bearbetning, svetsning, ytbehandling och montering. Med hög kompetens, lång erfarenhet och en produktionsanläggning i världsklass skapar vi kostnadseffektiva produktlösningar till kunder över hela världen. Våra flexibla produktionsanpassningar och avancerade styrsystem garanterar högsta kvalitet och effektivitet. Från start till mål!
Svetsare
Har du kompetensen har vi arbetstillfället! Vi kan erbjuda anställning på en arbetsplats med högteknologiska maskiner, stark sammanhållning och utvecklande arbetsuppgifter. Hos oss får du trygghet i din anställning genom kunniga arbetsledare och välutvecklade säkerhetsrutiner. Vi är måna om att våra medarbetare ska trivas hos oss och känna att de växer genom sitt arbete.
Jitechs personal har en erkänt mycket hög kompetens inom svetsning, plåtslageri och slipningsprocesser. Vi har svetsspecialister med IWS-kompetens och vi är certifierade enligt ISO 3834 samt för tryckbärande anordningar. Vi söker nu fler svetsare till våra svets-avdelningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Självständigt utföra svets- och sliparbete i stål, rostfritt och aluminium. Svetsprocesserna vi använder är MIG, MAG, TIG, MMA, lödning, punktsvetsning och induktionssvetsning.
Svetsning i löpande produktion, prototyptillverkning samt fixturtillverkning.
Kompetenskrav svetsare:
Du ska främst vara kunnig i MAG och TIG-svetsning i material som är 1,5 - 20 mm tjockt. Du kan arbeta självständigt, är noggrann och är lätt att samarbeta med. Vi tillverkar i korta serier på kundens begäran, vilket innebär att mycket goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik är en viktig förutsättning, samt att du kan läsa och förstå svenska. De svetsare vi efterfrågar ska uppnå kvalitetsnivå C enligt ISO 5817 samt vara godkänd enligt företagets interna svetsarprövning i enlighet med ISO 9606-1 eller ISO 9606-2.
Allmänt:
Lämplig utbildningsbakgrund är verkstads- eller industriteknisk utbildning med inriktning plåt och svets eller motsvarande.
Traverskort och certifikat från svetsarprövningar som meriterande.
Provsvetsning används som en del av urvalsprocessen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en visstidsanställning på prov. Start omgående, eller enligt överenskommelse.
Ansökningarna kommer att behandlas och tillsättas löpande till behov är uppnått.
Sista ansökningsdag är dock den 2026-04-12
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@jitech.se
Detta är ett heltidsjobb.
Jitech Tingsryd AB
(org.nr 556766-8792)
Lokgatan 15 A (visa karta
)
362 31 TINGSRYD Jobbnummer
9792170