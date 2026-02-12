Svetsare
Vi söker nu en erfaren svetsare till vår kund i Kumla!
Tjänsten innebär främst MIG/MAG-svetsning inom legotillverkning samt tillverkning av större och tyngre detaljer. Arbetet utförs utifrån ritningsunderlag, vilket ställer krav på att du har god vana av att läsa och arbeta efter tekniska ritningar.
Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att vara delaktig i flera delar av tillverkningsprocessen. Vi ser därför att du har tidigare arbetslivserfarenhet inom svetsning och känner dig trygg i din yrkesroll. Som person är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.
Tjänsten är förlagd till dagtid.
Start enligt överenskommelse.Profil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
