Svetsare
2026-01-17
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se Publiceringsdatum2026-01-17Om tjänsten
Du kommer att arbeta med tillverkning inom plåt och rörsystem och mestadels svetsa i rostfritt material. Tillverkningen sker enligt ritningar där du självständigt läser och utför arbeten från. Arbetet utförs med Mig/Mag och Tig-svetsning.
Din erfarenhet
Du har erfarenhet av svetsning och en allmän verkstadsvana. Ritningsläsning behärskar du. Svetscertifikat, plåtbearbetning, truck- och traverskort är meriterande. Du behärskar svenska och engelska och innehar B-körkort.
Din personlighet
Som person trivs du med att arbeta i grupp, såväl som enskilt. För dig är det viktigt att ta ansvar och engagera dig i ditt arbete. Du är noggrann och kvalitetsmedveten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
