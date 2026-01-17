Svetsare

Karriärguiden Group Sweden AB / Kulturjobb / Trollhättan
2026-01-17


Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.

Läs mer om oss på https://bahusia.se

Publiceringsdatum
2026-01-17

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med tillverkning inom plåt och rörsystem och mestadels svetsa i rostfritt material. Tillverkningen sker enligt ritningar där du självständigt läser och utför arbeten från. Arbetet utförs med Mig/Mag och Tig-svetsning.
Din erfarenhet
Du har erfarenhet av svetsning och en allmän verkstadsvana. Ritningsläsning behärskar du. Svetscertifikat, plåtbearbetning, truck- och traverskort är meriterande. Du behärskar svenska och engelska och innehar B-körkort.
Din personlighet
Som person trivs du med att arbeta i grupp, såväl som enskilt. För dig är det viktigt att ta ansvar och engagera dig i ditt arbete. Du är noggrann och kvalitetsmedveten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karriärguiden Group Sweden AB (org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/bahusia-personalformedling-ab

Arbetsplats
Bahusia Personalförmedling AB

Jobbnummer
9690031

