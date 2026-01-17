Svetsare
Bahusia Personalförmedling AB / Svetsarjobb / Trollhättan Visa alla svetsarjobb i Trollhättan
2026-01-17
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bahusia Personalförmedling AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
Om tjänsten Du kommer att arbeta med tillverkning inom plåt och rörsystem och mestadels svetsa i rostfritt material. Tillverkningen sker enligt ritningar där du självständigt läser och utför arbeten från. Arbetet utförs med Mig/Mag och Tig-svetsning.
Din erfarenhet Du har erfarenhet av svetsning och en allmän verkstadsvana. Ritningsläsning behärskar du. Svetscertifikat, plåtbearbetning, truck- och traverskort är meriterande. Du behärskar svenska och engelska och innehar B-körkort.
Din personlighet Som person trivs du med att arbeta i grupp, såväl som enskilt. För dig är det viktigt att ta ansvar och engagera dig i ditt arbete. Du är noggrann och kvalitetsmedveten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9689982