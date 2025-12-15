Svetsare
2025-12-15
Introduktion
Välkommen till IndustriQompetens. Vi söker nu skickliga svetsare till vårt team i Västerås. Om du har en passion för svetsning och vill arbeta i en miljö med fokus på kvalitet och precision, kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
I rollen som svetsare kommer du att arbeta med svetsning av både rostfritt och svart material, ett arbete som ställer krav på både noggrannhet och kvalitet. Du kommer att vara en del av vårt team av kollektivanställda.
Din förmåga att läsa och förstå ritningar är avgörande för att säkerställa att varje projekt uppfyller de höga standarder som uppdragsgivarna står för. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp, vilket kräver god samarbetsförmåga och förmåga att prioritera arbetsuppgifter i samarbete med produktionen.Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll söker vi en meriterad och gärna licensierad svetsare med följande kvalifikationer:
• Erfarenhet av TIG, MIG/MAG-svetsning (metod 141 resp. 136-138)
• Erfarenhet av läges svetsning då det ofta rör sig om mycket stora och tunga objekt.
• Behörighet att köra radiomanövrerad kran Typ: A, B, E och F.
• Behörighet att framföra truck typ: A2, A3, B1, B2 och B3.
Meriterande är även behörighet att framföra sax & bomlift typ: A1, A3 och B3. Vi ser gärna att du har en positiv attityd och en vilja att ständigt utveckla dina kunskaper inom svetsning och produktion.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som svetsare kommer att inkludera:
• Svetsning enligt specificerade ritningar och kvalitetskrav.
• Prefabricering och anpassning av material för olika kundordrar.
• Montage av produkter tillsammans med teamet.
• Samverkan med produktionen för att prioritera arbetsuppgifter och säkerställa effektivt flöde.
• Upprätthålla högsta standard på kvalitet och noggrannhet i varje moment av arbetet.
Krav profil:
• Dokumenterad erfarenhet och utbildning
• God kunskap i ritningsläsning
• Noggrann och flexibel gällande arbetstider och arbetsuppgifter
• Flytande svenska i både tal och skrift
Om IndustriQompetens
Vi börjar normalt med en visstidsanställning för att både du och vi ska få chans att lära känna varandra ordentligt innan vi eventuellt går över till en tillsvidareanställning hos IQ eller något av våra kundföretag. Beroende på din bakgrund och referenser kan det naturligtvis vara aktuellt med en tillsvidareanställning redan från början.
Du får en fast månadslön och övriga ersättningar enligt teknikavtalet som är det kollektivavtal vi och de flesta av våra kunder är anslutna till.
För att få rätt kompetens till varje tjänst tillvaratar vi de resurser som finns hos varje individ oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Vi ser långsiktigt på dig som anställd och vårt mål är alltid att du som har rätt förutsättningar ska kunna erbjudas en tillsvidareanställning. Idag är ungefär hälften av våra medarbetare tillsvidareanställda hos oss.
Stämmer ovan in på dig? Då är just du den vi behöver!
Urval sker löpande varför det är viktigt att du inte väntar med din ansökan, tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Stämmer ovanstående in på dig? Sök tjänsten direkt på www.iqjobb.se. Ersättning
