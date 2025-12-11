Svetsare
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Västerås Visa alla svetsarjobb i Västerås
2025-12-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Vi söker svetsare till en av våra kunder i Västerås.
Arbetsuppgifter: Du kommer att jobba i svetsverkstad där du kommer att jobba enskilt och i team. Som svetsare kommer du att jobba både med mindre produkter och stora stålkonstruktioner. I huvudsak kommer du att svetsa vanligt stål men även rostfritt kan förekomma, samt hantering av tungt gods som innefattar tunga lyft och hantering. Även plåtslagning kan förekomma.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Uppdraget planeras pågå tillsvidare där det finns möjligheter till anställning hos kundföretaget.Om företagetProfil
Vi söker dig som har någon form av verkstadsteknisk utbildning alternativt motsvarande praktisk erfarenhet som svetsare.
Du har jobbat ett antal år som svetsare och har licens på MIG med täckning för 135, 138 BV och/eller MAG licens 136.
Goda kunskaper i ritningsläsning är ett krav.
Meriterande om du har traverskort.
Erfarenhet av svetsning på järnvägsfordon är meriterande.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20089". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Thomas Jankarls thomas.jankarls@ikett.com Jobbnummer
9639811