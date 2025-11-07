Svetsare
JKS Sverige AB / Svetsarjobb / Ängelholm
2025-11-07
Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med tillverkning och svetsning av kundspecifika lyftbord ute i produktion. Materialet är främst svartstål om 4-8 mm tjocklek men även tunnplåt om 2-4 mm tjocklek förekommer.
Arbetet är förlagt dagtid.
Kvalifikationer och erfarenheter
Vi söker dig med verkstadsteknisk bakgrund och minst 3-5 års erfarenhet MIG/MAG svetsning. Du har erfarenhet av ritningsläsning och är van att arbeta självständigt såväl som i grupp. Elkunskap är meriterande men inget krav. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav likaså truckkort. Krav på körkort och tillgång till bil.Dina personliga egenskaper
Som person är du lösningsfokuserad, självgående och ansvarstagande. Du är mån om att hålla en hög kvalité och är noggrann i ditt arbete och trivs med att arbeta i ett starkt team. Du trivs i en föränderlig miljö och motiveras av utveckling och att lära dig nya arbetsuppgifter. Du har en positiv inställning och bidrar till en trevlig stämning på arbetsplatsen.
Vi erbjuder dig
Som konsult hos oss arbetar du i ett spännande uppdrag hos vår kund och får erfarenhet som utvecklar din kompetens och ditt nätverk. Du har en konsultchef som du har en tät och nära dialog med, som säkerställer att du är nöjd i din anställning samt i uppdraget hos vår kund. Vi har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.Så ansöker du
Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se.
Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta Andreas Lindin på and@jksgoup.se
eller 0709-68 30 31.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om SIGI Europe
Om SIGI Europe

Step into the world of SIGI Europe, where we develop, produce, market, and sell innovative solutions under our Hymo and Marco brands. From our Ängelholm factory's top-quality production to our customer-centric approach, we are committed to creating value for our customers across the region. Explore how our collaborative efforts play a vital role in SIGI's global success. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430)
Sigi Europa
Kontakt Andreas Lindin and@jksgroup.se
9593669