Svetsare
Ternik AB / Svetsarjobb / Skellefteå Visa alla svetsarjobb i Skellefteå
2025-10-30
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ternik AB i Skellefteå
Är du en noggrann och händig svetsare som gillar att jobba med varierande arbetsuppgifter? Då kan du vara vår nya kollega!
Som svetsare hos oss på Ternik kommer du arbeta med manuell svetsning för att sätta samman komponenter i olika material enligt ritning. I arbetsuppgifterna ingår också att avsyna eget arbete för att lämna ifrån dig en produkt av god kvalitet till nästa steg i förädlingen.
Du som söker har minst fem års arbetslivserfarenhet av att svetsa och har goda kunskaper i ritningsläsning, då du kommer arbeta självständigt utifrån ritningar och arbetsinstruktioner.
Vi letar efter dig med en positiv attityd, starkt engagemang och vilja att lära dig nytt. Du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt och jobbar bra både i grupp och på egen hand.
Urval och intervjuer sker löpande.
Information om tjänsten lämnas på 0914-108 00 och din ansökan skickas till info@ternik.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: info@ternik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ternik AB
(org.nr 556639-0018)
Vågmästarvägen 14 (visa karta
)
937 91 BURTRÄSK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9580975