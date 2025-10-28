Svetsare
2025-10-28
En ögonblicksbild av din dag
Gå med i vårt engagerade team i Trollhättan och ta chansen att arbeta med tillverkning av högkvalitativa legeringsdelar för gasturbiner. Du får använda din skicklighet inom TIG-svetsning, montering, slipning och mätning för att skapa produkter som gör skillnad i energibranschen. Varje dag samarbetar du med erfarna kollegor och bidrar till en säker, stödjande och utvecklande arbetsmiljö. Här får du möjlighet att växa, lära dig nya tekniker och vara en viktig del av vår satsning på hållbar energi. Vill du vara med och leverera kvalitet i världsklass tillsammans med oss?
Hur Du kommer att påverka
* Du utför TIG-svetsning av komponenter till gasturbiner med hög precision och kvalitet.
* Du läser och tolkar tekniska ritningar för att säkerställa korrekt montering och tillverkning.
* Du hanterar slipning, mätning och andra verkstadsuppgifter i den dagliga produktionen.
* Du samarbetar nära med kollegor inom produktionen för att uppnå gemensamma mål.
* Du bidrar till en säker arbetsmiljö genom att alltid följa säkerhetsrutiner och arbeta noggrant.
Vad Du medför
* Du har erfarenhet av TIG-svetsning och är van vid att arbeta i verkstadsmiljö.
* Du kan läsa och förstå tekniska ritningar samt kommunicerar obehindrat på svenska.
* Du har ett starkt säkerhetstänk och levererar alltid arbete av hög kvalitet.
* Du är öppen för att lära dig nya färdigheter och utvecklas tillsammans med teamet.
* Meriterande är erfarenhet av höglegerade material, truck- och traverscertifikat.
Om Teamet
Du blir en del av ett sammansvetsat team på 12 skickliga svetsare som arbetar i 2-skift i Trollhättan. Vi har en stark laganda och sätter alltid säkerheten främst. Vårt team samarbetar tätt med hela produktionen och brinner för ständiga förbättringar. Vi stöttar och lyfter varandra för att nå våra gemensamma mål och skapa en positiv arbetsmiljö. Inom Gas Services arbetar vi för att minska klimatavtrycket genom innovativa energilösningar, service och modernisering av gasturbiner, ångturbiner och generatorer. Vårt team samarbetar tätt med hela produktionen samt i gränssnitten och brinner för ständiga förbättringar.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2025-10-28Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
, id nr 283123 senast 2025-11-18
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Kim Eklöf på kim.eklof@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Daniel Carlsson på daniel.carlsson.ext@siemens-energy.com
.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Trollhättan
Fackliga representanter:
* Unionen Henrik Tärnqvist 0520-478041
* Metall Tomas Aronsson 0520-473135
