Svetsare
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Mora Visa alla svetsarjobb i Mora
2025-10-22
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Mora
, Borlänge
, Ludvika
, Bollnäs
, Hedemora
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Vi söker en driven och certifierad svetsare för uppdrag till en av våra kunder inom tillverkningsindustrin. Arbetsuppgiften innebär MAG-svetsning, där det krävs giltig licens 135 eller 338.Arbetsuppgifter
• MAG-svetsning (licens 135 eller 338) av plåt upp till ~12 mm
• Arbeta efter ritning och följa kvalitetskrav
• Säkerställa att svetsar möter specifikation
• Samarbeta med produktionsteamet för att uppnå leveranskvalitet och tempo
Visstidsanställning på ca 5 veckor med möjlighet till förlängning.Profil
Vi söker dig som:
• Har giltig licens för MAG-svetsning (135 och/eller 338)
• Erfarenhet av MAG-/MIG-svetsning på stålplåt
• Kan arbeta självständigt och har god kvalitetssyn
• Talar svenska eller engelska
• Har godkänd svetskontroll och vet hur man arbetar med dokumentation och kvalitetskrav
Meriterande:
• Erfarenhet från industriell tillverkning och montage
• Förmåga att arbeta i produktion med krav på dokumentation
• Körkort B och egen transport
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20268". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Joel Eliasson joel.eliasson@ikett.com Jobbnummer
9569922