Svetsare
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Nybro Visa alla svetsarjobb i Nybro
2025-09-29
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Nybro
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Torsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Vi söker nu svetsare till en av våra kunder i Nybro. Du som söker bör bo i närregionen då tjänsten är tänkt att övergå i anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden.
Som svetsare på företaget kommer du att arbeta med svetsning av komponenter i rostfritt material. Du läser ritningar, förbereder detaljer genom kapning och slipning, och ansvarar för att hålla hög kvalitet. Arbetet innebär också visst montage och samarbete med kollegor i produktionen för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde.
Vi söker dig som har grundläggande kunskaper i samtliga metoder, har god ritningsläsningsförmåga och har ett öga för kvalité.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: DagtidProfil
Krav:
• Erfarenhet av MIG/MAG- och/eller TIG-svetsning
• God ritningsläsningsförmåga
• Hög noggrannhet och känsla för kvalitet
• God samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Meriterande:
• Truck- eller traverskort
• Svetscertifikat är ett plus
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Camilla Eriksson camilla.eriksson@ikett.com Jobbnummer
9531287