Svetsare
Saab AB / Svetsarjobb / Karlskrona Visa alla svetsarjobb i Karlskrona
2025-09-16
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Emmaboda
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Svetsare
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vill du arbeta som svetsare i framkant av teknik och innovation? Hos oss får du chansen att vara med och skapa nästa generations ubåtar och ytfartyg på ett av världens mest moderna skeppsvarv.
Som svetsare hos oss jobbar du med nyinstallation, underhåll och reparation i en spännande och tekniskt avancerad miljö. Du använder en rad olika svetsmetoder - allt från MIG/MAG och TIG till robotsvetsning - vilket ger dig möjlighet att utveckla och utmana din yrkesskicklighet. Du arbetar med specialstål och materialtjocklekar över 10 mm, som kräver precision och noggrannhet.Publiceringsdatum2025-09-16Profil
Vi söker dig som
* Har arbetslivserfarenhet av svetsning med flera svetsmetoder
* Är van vid svetsmetod 136 och minst en av metoderna 141 eller 111
* Har utbildning eller motsvarande erfarenhet av svetsning i tjocka material (>10 mm)
* Är säker i ritningsläsning och kvalitetsmedveten
* Är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta i team
* Har god datorvana
Meriterande är också om du har
* Svetslicenser
* Erfarenhet av förvärmning och gasbränning
* Heta arbeten-certifikat
* Erfarenhet av kolbågning/kolbågsmejsling
* Tidigare arbete inom materialgrupp 3 eller varvs-/tung svetsindustri
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vid frågor angående tjänsten kontakta rekryterande chef Kevin Breiner-Nättelin, kevin.nattelin@saabgroup.com
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Nina Renström, nina.renstrom@saabgroup.com Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_35190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9510684