Svetsare
Bahusia Personalförmedling AB / Svetsarjobb / Vänersborg Visa alla svetsarjobb i Vänersborg
2025-09-06
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bahusia Personalförmedling AB i Vänersborg
, Trollhättan
, Grästorp
, Uddevalla
, Färgelanda
eller i hela Sverige
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
Om tjänsten Som svetsare kommer du att vara ansvarig för att utföra svetsning av hög kvalitet enligt specificerade ritningar och krav. Du kommer att arbeta med olika material och svetsmetoder och se till att slutprodukten uppfyller ställda kvalitetskrav. Svetsmetoden är i första hand MIG/MAG men även robotsvetsning och andra verkstadsmekaniska arbeten förkommer.
Arbetet är förlagt på dagtid.
Din erfarenhet Vi ser gärna att du arbetat ett par år som svetsare och har utbildning inom plåt och svets. Du är van att arbeta självständigt och har goda kunskaper inom ritningsläsning, plåtbearbetning samt en allmänt god verkstadsvana.
Svetscertifikat och truck- traverskort är meriterande.
Din personlighet
Som person är du noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du är lösningsorienterad, trivs med utmaningar och känner igen dig i att vara en prestigelös lagspelare.
Du innehar B-körkort samt behärskar svenska obehindrat i skrift och tal.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Håkan Karlsson 0522-440243 Jobbnummer
9495836