Svetsare
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Upplands-Bro Visa alla svetsarjobb i Upplands-Bro
2025-08-28
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Vi söker nu en verkstadsmedarbetare med erfarenhet inom stålbyggnadssmide till vår verkstad till en av våra kunder i Bålsta. Du kommer att arbeta med tillverkning och svetsning av bärande stålkonstruktioner samt specialanpassade lösningar i både stål och aluminium.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• MIG/MAG-svetsning (rörtråd - metod 138).
• Tillverkning och montering av stålkonstruktioner.
• Bearbetning, slipning och kvalitetskontroller.
• Ritningsläsning och arbete efter givna specifikationer.
• Övriga verkstads relaterade uppgifter kan tillkomma.Om företaget
Vår kund är ett etablerat stålbyggnadsbolag med över 30 års erfarenhet av att leverera stål- och aluminiumlösningar till byggprojekt runt om i Sverige. De erbjuder kundanpassade speciallösningar inom bland annat stål- och byggnadssmide, aluminiuminklädnad och installationsgolv.
Kunden är certifierade enligt EN1090-1 och arbetar med hög kvalitet och precision i varje projekt.Profil
Vi ser gärna att du har:
• Svetslicens 138 i flera svetslägen (platt, vertikalt, horisontellt och huvudhöjd).
• Erfarenhet av stålbyggnadssmide eller liknande verkstadsarbete.
• God vana av ritningsläsning.
• Noggrannhet och högt kvalitetsmedvetande.
• Flytande i svenska, både i tal & skrift.
Meriterande är erfarenhet inom aluminiumsvetsning och arbete med bärande stålkonstruktioner.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Joel Eliasson joel.eliasson@ikett.com Jobbnummer
9480102