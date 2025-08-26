Svetsare
Wikan Personal AB / Svetsarjobb / Växjö Visa alla svetsarjobb i Växjö
2025-08-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Är du en svetsare med öga för detaljer och en passion för kvalitet? Vill du arbeta i en trygg och utvecklande miljö där din noggrannhet och ambition värdesätts högt? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
MIG/MAG eller bågsvetsning (beroende på din erfarenhet).
Läsning och tolkning av ritningar och arbetsbeskrivningar.
Tillverkning och reparation av detaljer med hög precision.
Säkerställande av att arbetet uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet av svetsning och kan arbeta självständigt.
Är noggrann, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer.
Är ambitiös och strävar efter att leverera högsta kvalitet i ditt arbete.
Kan läsa ritningar och har en teknisk förståelse.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Information och kontakt
Vi frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13550". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se Jobbnummer
9476983