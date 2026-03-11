Svetsare - Vetlanda
2026-03-11
Vi söker nu en svetsare till spännande uppdrag hos ett industriföretag i Vetlanda!Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
Vår kund är ett väletablerat industriföretag i Vetlanda som arbetar med tillverkning, service och reparation av tekniska komponenter och system till kunder inom flera olika branscher. Företaget har lång erfarenhet inom industrin och är känt för sin tekniska kompetens, höga kvalitet och goda kundrelationer.
Här blir du en del av ett engagerat team där samarbete, yrkesstolthet och utveckling står i fokus.Om tjänsten
Som svetsare kommer du att arbeta med svetsning, montering och reparation av olika typer av komponenter och konstruktioner i verkstadsmiljö. Arbetet innefattar främst TIG- och MAG-svetsning och sker utifrån ritningar och tekniska underlag.
I rollen ingår även förberedande arbete inför svetsning, montering av detaljer samt kontroll av färdiga produkter för att säkerställa att arbetet håller hög kvalitet. Arbetet är varierande och kräver noggrannhet, teknisk förståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor i produktionen för att säkerställa att arbetet utförs effektivt och enligt uppsatta krav.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av svetsarbete inom industri eller verkstadsmiljö samt en god teknisk förståelse.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av TIG- och MAG-svetsning
Förmåga att läsa ritningar och tekniska scheman
Erfarenhet av arbete inom verkstad eller tillverkande industri
Svetscertifikat är meriterande, särskilt enligt EN ISO 9606-1
Kunskap om standarder kopplade till svetsning, exempelvis EN 14732 för TIG-svetsning, är meriterande
Erfarenhet av hydrauliska system är meriterande men inget kravÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan!
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobbfeed 1307". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204)
Vetlanda (visa karta
)
574 31 VETLANDA Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9791443