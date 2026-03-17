Svetsare - Service (brännkammare)
Siemens Energy AB / Svetsarjobb / Trollhättan Visa alla svetsarjobb i Trollhättan
2026-03-17
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens Energy AB i Trollhättan
, Alingsås
, Jönköping
, Varberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
En ögonblicksbild av din dag
Gillar du praktiskt arbete och vill utveckla dina tekniska färdigheter? I denna roll får du arbeta med reparation av brännkammare till gasturbiner och lära dig ett avancerat hantverk inom svetsning, mätning och metallbearbetning. Du blir en del av ett erfaret team som stöttar dig i att växa och utvecklas i en säker och strukturerad verkstadsmiljö. Här får du arbeta med mätning, passning, plåtformning och svetsning - och vara med och ge nytt liv åt komponenter som ska tillbaka ut i drift.
Hur Du kommer att påverka
* Du utför TIG-svetsning av komponenter till gasturbiner med hög precision och kvalitet.
* Du läser och tolkar tekniska ritningar för att säkerställa korrekt montering och tillverkning.
* Du hanterar slipning, mätning och andra verkstadsuppgifter i den dagliga produktionen.
* Du samarbetar nära med kollegor inom produktionen för att uppnå gemensamma mål.
* Du bidrar till en säker arbetsmiljö genom att alltid följa säkerhetsrutiner och arbeta noggrant.
Vad Du medför
* Teknisk gymnasieutbildning, exempelvis fordon, industri, VVS eller liknande
* Meriterande om du har erfarenhet av TIG-svetsning och är van vid att arbeta i verkstadsmiljö.
* Du kan läsa och förstå svenska (inget krav att tala flytande svenska men du måste förstå instruktioner och säkerhetsrutiner)
* Du har ett starkt säkerhetstänk och levererar alltid arbete av hög kvalitet.
* Du är öppen för att lära dig nya färdigheter och utvecklas tillsammans med teamet.
* Det är även meriterande om du har erfarenhet av mätning, CAD och ritningsläsning. Vana av maskinbearbetning (CNC, robot eller laser) samt truck- eller traverscertifikat är också ett plus.
Om Teamet
Du blir en del av ett sammansvetsat team svetsare som arbetar i 2-skift i Trollhättan. Vi har en stark laganda och sätter alltid säkerheten främst. Vårt team samarbetar tätt med hela produktionen och brinner för ständiga förbättringar. Vi stöttar och lyfter varandra för att nå våra gemensamma mål och skapa en positiv arbetsmiljö. Inom Gas Services arbetar vi för att minska klimatavtrycket genom innovativa energilösningar, service och modernisering av gasturbiner, ångturbiner och generatorer. Vårt team samarbetar tätt med hela produktionen samt i gränssnitten och brinner för ständiga förbättringar.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobseller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
, id nr 292330 senast 2026-04-07
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Robin Wiklund på robin.wiklund@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare My F... Ersättning
Fixed salary
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "292330".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
Siemens Energy
9803461