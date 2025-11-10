Svarvoperatör till Kihlbergs Allservice i Karlstad
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlstad
2025-11-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Karlstad
, Kil
, Säffle
, Degerfors
, Sunne
eller i hela Sverige
Är du vår nästa svarvare med programmeringsvana? Nu rekryterar vi vår nästa medarbetare via Uniflex.
Välkommen till Kihlbergs Allservice AB i Karlstad!
Hos oss får du ett mångsidigt och utvecklande arbete i ett sammansvetsat team med stort engagemang. Vi söker dig som har erfarenhet av svarvning och goda kunskaper inom CNC-programmering - och som vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
I vårt arbete fokuserar vi främst på enstycksdetaljer med hög servicegrad. Det betyder att du får ta ansvar för hela processen - från ritningsläsning till programmering och bearbetning av den färdiga produkten. Varje uppdrag är unikt och kräver både engagemang och kreativitet.
Vi arbetar främst med Siemens och Heidenhain, och erbjuder en arbetsmiljö där din kompetens verkligen gör skillnad. Här får du möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som du bidrar till produkter av högsta kvalitet. Har du erfarenhet av något av dessa system lär du dig snabbt de andra - och har du dessutom arbetat med större detaljer är det ett stort plus!
Hos Kihlbergs Allservice blir du del av en trygg arbetsplats med stark gemenskap, där vi bryr oss om varandra och har roligt tillsammans - och vi fortsätter växa med fokus på kvalitet och framtid.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av svarvning och CNC-programmering
• Kunskap inom Siemens och/eller Heidenhain
• Intresse för att arbeta med större och unika detaljer
• En självgående och positiv inställning
Vi erbjuder:
• Ett omväxlande och utvecklande arbete
• En stabil arbetsplats med framtidstro
• Ett sammansvetsat team där din insats märks och uppskattas
Låter det här som nästa steg för dig?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag!
Om verksamheten
Kihlbergs Allservice arbetar mestadels mot verkstad och pappersindustrin men även mot andra företag, industrier och privatpersoner.
De största arbetsområdena är metall, plåtarbeten samt vvs.I vår verkstad utför vi reparationsarbeten samt tillverkar nya detaljer enligt kunds önskemål. ex. svetsning, utskärning, bockning, fräsningsarbeten, svarvning, planslipning mm.
Vi utför även svetsning av gjutjärn, aluminium och rostfritt.
Vår kunskap, kapacitet och bredd gör att vi kan utföra stora som små arbeten både i vår egen verkstad samt på plats hos kund.
UNIFLEX
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67783". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mathias Nordlöf mathias.nordlof@uniflex.se Jobbnummer
9596358