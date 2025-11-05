Svarvare
2025-11-05
Saltängen grundades år 1950 och anlitas idag av Sveriges ledande industri- och byggföretag. Vår unika arbetsmetod från inspektion till revision innebär att vi tar ett helhetsansvar för den föreslagna och levererade lösningen. Struktur, kapacitet och kompetens gör oss till en komplett projektpartner.
Vill du bli en del av Sveriges mest flexibla verkstad?
Saltängens verkstad söker nu en erfaren och noggrann maskinoperatör som vill vara en del av vårt kompetenta team. Vi erbjuder en arbetsplats med stark gemenskap och möjligheten att arbeta med intressanta och utmanande projekt. Har du flera års erfarenhet inom skärande bearbetning och ett brinnande intresse för svarvning? Då kan du vara den vi söker!
Om jobbet
Som maskinoperatör hos oss kommer du, tillsammans med dina kollegor, arbeta med hela processen. Från ritningsläsning, planering av arbetsuppgiften, riggning, utförande och slutkontroll. Du kommer att få arbeta med allt från snäva toleranser med höga ytkrav i solida material till grov - och finbearbetning av svetsade konstruktioner.
Vår verkstad i Norrköping står alltid redo för akuta reparationer såväl som planerade servicestopp och legotillverkning. Vi är ett sammansvetsat gäng med hög serviceanda och goda samarbetsförmåga vilket gör att vi hjälper och stöttar varandra i arbetet. Vårt mål är alltid att tillsammans lösa kundens problem.
Vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av skärande bearbetning, med särskild inriktning mot manuell svarv. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta med manuella svarvar och en god förståelse för maskinernas funktioner. Du har även kunskap av att läsa ritningar och tekniska specifikationer. Du arbetar lösningsorienterat med hög grad av noggrannhet. Goda förmåga att kommunicera på svenska och/eller engelska är ett krav.
Som person är du en engagerad lagspelare med god serviceanda och samarbetsförmåga. Du gillar utmaningar och har en egen drivkraft och framåtanda. Du arbetar ansvarsfullt och metodiskt för att säkerställa punktliga leveranser av hög kvalitet.
Under revisionsperioder och akuta serviceuppdrag kan arbetet kräva insatser utanför ordinarie arbetstid. Vi värdesätter därför att du har hög flexibilitet och att du stöttar dina kollegor för att tillsammans lösa våra kunders problem.
Vi ser fram emot din ansökan!
Saltängen - Sveriges mest engagerade industripartner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saltängens Mekaniska Verkstad AB
(org.nr 556239-9484) Arbetsplats
Saltängens Mekaniska Verkstad Kontakt
HR-ansvarig
Lovisa Höglund lovisa.hoglund@saltangen.se Jobbnummer
9590651