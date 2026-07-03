Sv/Sva - lärare på komvux
Emmaboda kommun, Vilhelm Mobergsgymnasiet / Grundskollärarjobb / Emmaboda Visa alla grundskollärarjobb i Emmaboda
2026-07-03
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Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare som är behörig att undervisa i svenska och svenska som andraspråk på Komvux. Det kan även förekomma undervisning på SFI-kurser.
Tjänsten är en semestertjänst.Kvalifikationer
Du behöver vara legitimerad lärare med åtminstone behörighet att undervisa i sv/sva upp till årskurs 9.
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga, bygger positiva relationer och bidrar till ett gott samarbete och bra relationer med kollegor och elever. Med din pedagogiska insikt har du förståelse för människors olika förutsättningar och anpassar ditt arbetssätt och din kommunikation efter mottagaren. Du har ett stort engagemang för vuxnas lärande och språkutveckling. Du är lösningsorienterad, initiativrik och vill bidra till verksamhetens utveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av undervisning på komvux är meriterande.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vänta därför inte med din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-24 Snarast.
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi emot ansökningar digitalt. Behöver du på grund av tillgänglighetsskäl skicka ansökan på annat sätt är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335270". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emmaboda Kommun
(org.nr 212000-0738)
361 21 EMMABODA Arbetsplats
Emmaboda kommun, Vilhelm Mobergsgymnasiet Kontakt
Rektor
Cecilia Jandersson cecilia.jandersson@emmaboda.se 010 353 13 01 Jobbnummer
9990465