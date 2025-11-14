Sushikock - Heltid
2025-11-14
Vi söker en passionerad och driven sushikock till vårt team!
Vi är en asian fusion-restaurang med fem enheter, och vi erbjuder en stabil arbetsplats med möjlighet att utvecklas och växa. Tjänsten är på heltid och innebär arbete kvällar och helger.Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Som sushikock hos oss kommer du att:
Förbereda och tillaga sushi med hög kvalitet och kreativ presentation.
Hantera råvaror, beställningar och säkerställa att allt håller högsta standard.
Samarbeta med kollegor i en dynamisk arbetsmiljö.
Vem vi söker
Vi söker dig som är stresstålig, organiserad och trivs med att ha många bollar i luften. Du har ett öga för detaljer och ser sushi som ett konstverk. Framför allt är du driven, engagerad och har ett genuint intresse för matlagning.
Vi söker någon som planerar att jobba länge hos oss. Tidigare erfarenhet som sushikock är meriterande, men vi välkomnar även dig som har viljan att lära och utvecklas i rollen.
Vad vi erbjuder
Ett stabilt företag med utvecklingsmöjligheter.
Kreativ frihet inom ramen för vårt koncept.
Möjlighet att växa och ta mer ansvar över tid.
Anställningen är heltid från start med 6 månaders provanställning, därefter tillsvidare.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: skiftinge@yumyum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushikock Eskilstuna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YumYum Skiftinge AB
Vicusgatan 16 (visa karta
633 54 ESKILSTUNA Jobbnummer
