Supporttekniker sökes till Axel Group AB
Perido AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med teknik som gör verklig skillnad för människors säkerhet? Nu har du chansen att bli en del av ett engagerat team, där du får kombinera tekniskt intresse med service - i en roll där din insats verkligen räknas. Kan det vara något för dig? Skicka in en ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Perido söker en supporttekniker till vår kund Axel Group AB. De är ledande leverantör i Sverige av personlarm och tekniska säkerhetslösningar. Företaget erbjuder högkvalitativa helhetslösningar med fokus på trygghet och innovation. Du blir en del av en platt organisation med stark teamkänsla, hög trivsel och gemenskap - något som märks i både arbetsvardagen och sociala aktiviteter som grillkvällar och biljard. Kontoret är placerat i Liljeholmen, Stockholm.Arbetsuppgifter
I rollen som supporttekniker är du en viktig kontaktpunkt för både kunder och kollegor. Du arbetar med att lösa tekniska problem, underlätta vardagen för användare och säkerställa att rätt information och funktioner finns tillgängliga i våra system. Rollen kräver en god förståelse för både teknik och kundservice, samt förmåga att arbeta strukturerat i en varierad och ibland snabbföränderlig miljö.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och prioritera inkommande ärenden via olika kanaler (telefon, e-post, HubSpot)
Arbeta aktivt i affärs- och supportsystem som Visma NET, HubSpot, M365 och system kopplade till personlarm
Ge support och vägledning till externa användare och även internt
Konfigurera mallar och hantera orderflöden
Följa upp automatiserade processer för att säkerställa korrekt funktion
Dina egenskaper
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse, gärna med förståelse på kretskortsnivå, och en naturlig nyfikenhet för hur teknik fungerar. Du är noggrann, självgående och trivs med att ha flera bollar i luften samtidigt. Samtidigt är du en social och serviceinriktad person som uppskattar lagarbete och bidrar till en god stämning i gruppen. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har god självdisciplin, tar ansvar och är van att strukturera ditt arbete. Har du dessutom erfarenhet från en liknande supportroll ser vi det som en stor fördel.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av att arbeta med teknisk support
Gymnasiexamen
Tekniskt intresse och systemvana
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att jobba i Hubspot eller VismaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidare. Start enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35497 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35497". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9592318