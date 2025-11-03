Supporttekniker sökes i Linköping
Vår klient i Linköping söker nu en support- och driftstekniker som vill bli en del av ett team som arbetar med förvaltning och utveckling av interna SharePoint-lösningar. Rollen passar dig som är strukturerad, ansvarsfull och social, och som inte tvekar att ta kontakt med användare för att lösa problem. Du har en god förmåga att samarbeta men trivs också med att arbeta självständigt. Vi tror att du är i början av din karriär och vill fortsätta utvecklas inom IT och support.Dina arbetsuppgifter
Som support- och driftstekniker kommer du att arbeta med både drift, förvaltning och support av verksamhetens SharePoint-lösningar. Du hanterar inkommande ärenden och incidenter, har löpande kontakt med kunder, deltar i förvaltningsmöten och följer upp eventuella eskaleringar. Du ansvarar också för att uppdatera dokumentation och bidra vid utbildningar för användare. Arbetet sker i nära samarbete med både kollegor, kunder och leverantörer inom IT-området.KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av IT och kundnära arbete
God kommunikationsförmåga
Talar svenska och uttrycker dig väl i tal och skrift på engelska
Förmåga och intresse att lära
Svenskt medborgarskap (hantering av exportkontrollerad information)
Meriterande:
Erfarenhet av applikationsförvaltning
Erfarenhet av användarsupport
Erfarenhet av agilt arbetssätt
Kunskap om ITIL
Villkor
Placeringsort: Linköping. Omfattning: 100 %. Start: Så snart som möjligt. Uppdragsperiod: Till och med 31 oktober 2026, med möjlighet till förlängning. Arbetet sker på plats.
Om du vill utvecklas inom IT-support och drift och vara en del av ett team som arbetar med moderna lösningar i en spännande miljö, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och vi ser fram emot att höra från dig!
