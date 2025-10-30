Supporttekniker 2ndline
Tierps kommun, IT-centrum / Supportteknikerjobb / Östhammar Visa alla supportteknikerjobb i Östhammar
2025-10-30
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tierps kommun, IT-centrum i Östhammar
, Heby
, Tierp
eller i hela Sverige
IT-Centrum bildades den 1 januari 2019 som en gemensam nämnd ansvarig för IT-verksamheten för kommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar. All personal har sin anställning i nämndens värdkommun Tierp. Placeringsort för den här tjänsten är Östhammar men resor i tjänsten till de andra medlemskommunerna förekommer.
Nämndens ansvarsområde är inom såväl övergripande strategiska och taktiska frågor som IT-operativa. Nämnden ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för att få mer effektiva lösningar. Dessutom medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete och stödja verksamhetsinsatser som är IT-relaterade.
IT-Centrum, som ansvarar för all utveckling, installation, drift, support och förvaltning av de fem samverkanskommunernas gemensamma IT-driftsystem, IT-infrastruktur, arbetsplats- och telefoni-system, är inne i en stark utvecklingsfas där behovet är stort av flera kompetenta medarbetare. Viktiga egenskaper är förutom teknisk kompetens, förändringsbenägenhet, vilja till delaktighet, stort tålamod och kompisanda.
Bygget av det framtida IT-Centrum är inte färdigt så det finns stora möjligheter att vara med och påverka utifrån de ramar som ytterst kommunernas ledningsgrupper ger oss. I vår organisation ser vi det som självklart att du vill utvecklas och hos oss finns förutsättningarna. Läs gärna mer om de fem kommunerna, och deras olika verksamheter, på respektive kommuns hemsida.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Ansökningar utvärderas löpande under ansökningstiden och sökande kan komma att kontaktas innan ansökningstiden gått ut. Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Arbetet som supporttekniker hos IT-Centrum innefattar en stor variation av ärenden. Allt ifrån enklare support för enskilda användare till att vara den som först får besked om ett större problem som behöver eskaleras inom organisationen. Du arbetar med att lösa IT relaterade problem som uppstår hos användarna, administrerar behörigheter och hanterar användarnas enheter när mjukvaran eller hårdvaran felar. Användarna kontaktar oss primärt via vår helpdesktelefon eller via formulär på vår hemsida. Du deltar som teknisk resurs i möten med verksamheten och med leverantörer. Vi möter även användarna direkt på våra kontor vid bokade besök.
En vanlig dag på jobbet innefattar att som en del av vårt supportteam:
• Hantera ärenden i ärendehanteringssystem och vid besök
• Felsöka via remoteverktyg
• Följa upp och återkoppla i pågående ärenden
• Besöka användarna på plats i de fall där vi inte kan hjälpa till på distans
• Felsökning av hårdvara, t.ex. datorer, mobila enheter, konferensutrustning m.m
• Hantera enheter via våra manageringsverktyg samt felsöka installationer av operativsystem och programvarorKvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse för teknik, är serviceinriktad och gillar problemlösning. Du är kommunikativ och kan framföra lösningar på ett pedagogiskt och tålmodigt sätt.
För att lyckas i den här rollen tror vi att du:
• Har goda kunskaper i Windowsoperativsystem samt Officepaketet
• Har kunskaper i Active Directory
• Erfarenhet av hantering av användare, behörigheter och enheter i M365-tjänster som Exchange Online, Entra ID och Intune
• Är engagerad, flexibel och serviceinriktad
• Gillar problemlösning och är lösningsinriktad
• Har en bra förmåga att prioritera och arbeta med flera aktiva ärenden.
• Kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
• Har B-körkort
Meriterande kvalifikationer är:
• Erfarenhet av programpaketering och hantering av enheter i Microsoft SCCM
• Hantering av enheter och applikationer i Microsoft Intune
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266) Arbetsplats
Tierps kommun, IT-centrum Kontakt
Supportchef
Henrik Hietanen Henrik.Hietanen@itcentrum.se 0293219857 Jobbnummer
9581551