Supporttekniker 2nd line
2025-11-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Alingsås
eller i hela Sverige
Din nya roll Vi söker en erfaren och serviceinriktad IT-supporttekniker till ett spännande uppdrag inom offentlig sektor. Här blir du en del av en engagerad IT-Servicedesk med fokus på att leverera högkvalitativ teknisk support och bidra till utvecklingen av moderna och effektiva IT-lösningar.
Du kommer att:
Ge support till både extern support och interna användare på plats
Skriva och uppdatera kunskapsartiklar, rutiner och instruktioner
Arbeta inom ett rullande schema som omfattar servicedeskens olika delar, inklusive walk-in-desk på kontoret
Hantera både PC- och Mac-miljöer samt supportera mobiltelefoner (Android och iPhone)
Hantera konton och användarbehörigheter
Delta i incidentsamordning vid kritiska IT-händelser
Vid behov resa till övriga kontor i regionen
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Flerårig erfarenhet av arbete inom 1st och 2nd line IT-support
God kunskap om Windows 11, Intune och Azure
Erfarenhet av både PC- och Mac-miljöer
Kunskap om Android och iPhone
Erfarenhet av att dokumentera och skapa tydliga rutiner och instruktioner
Vana att arbeta i ärendehanteringssystem, gärna ServiceNow
Erfarenhet av arbete enligt ITIL-ramverket
Erfarenhet av incidentsamordning
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av IT-drift och IT-säkerhet inom offentlig verksamhet
Vem är du?
Vi söker dig som har en naturlig känsla för service och tycker om att hjälpa andra. Du är nyfiken på teknik, strukturerad i ditt arbetssätt och trivs i en miljö där du får ta ansvar och bidra med förbättringar. Du har förmågan att sortera i mycket information, prioritera rätt och samarbeta väl med kollegor. Du trivs i en dynamisk miljö där rutiner utvecklas och du får vara med och skapa ordning och effektivitet i takt med att verksamheten växer.
Anställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: On-site Lön: Enligt överenskommelse Start: 2025-12-01 Slut: 2026-11-27, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan
FöretagspresentationVår kund är en organisation inom offentlig sektor som erbjuder viktiga samhällstjänster i hela regionen. Verksamheten kännetecknas av hög professionalism, modern teknik och en stark servicekultur, där medarbetarna ges möjlighet att utvecklas och bidra till förbättringar i arbetsprocesser och IT-stöd. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
