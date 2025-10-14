Supporttekniker/2nd line
2025-10-14
Är du en vass och självgående second Line supporttekniker som vill bli en nyckelspelare i en dynamisk M365-miljö? Ett ledande sportföretag söker nu, i samarbete med en specialistpartner inom bemanning/rekrytering, en erfaren tekniker som kan ta ett stort eget ansvar och trivs i en miljö som servar både kontor och distributionsverksamhet.
Du kommer att vara en second line supporttekniker som självständigt driver, felsöker och löser komplexa ärenden innan plattformsteamet behöver involveras. Rollen innebär att vara en pragmatisk partner till verksamheten, där du ser till att tekniken fungerar smidigt för alla slutanvändare.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet och kunskap inom:
M365-miljön: Omfattande kunskap om Office-applikationerna, Teams, OneDrive, SharePoint, etc.
Identitetshantering: Erfarenhet av både Entra ID och on-prem AD.
Klienthantering och felsökning: Förmåga att självständigt hantera och avhjälpa fel på Windows-klienter, Mac-klienter, iPads och Android-plattor.
Nätverk och Periferi: Goda kunskaper inom felsökning av skrivare och vanligare nätverksproblem.
Ansvarsområden
Svenska och engelska är krav. Kvalifikationer
Meriterande kompetenser (men inget krav):
Kunskap om InTune och Soti Mobicontrol.
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom en distributionsverksamhet (t.ex. med handburna enheter).
Vi letar efter en person som är självgående, tekniskt motiverad och har förmågan att läsa och lösa problem på egen hand. Du är pragmatisk och trivs med att vara en viktig del av ett mindre, sammansvetsat team.
En utmanande och rolig roll där du får möjlighet att utforska olika typer av verksamheter (kontor och distribution).
En roll med stor möjlighet att växa in i ansvaret och avlasta plattformsteamet.
En chans att bidra till en stark företagskultur.Om företaget
Randstad
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
