Vår kund är en framstående organisation som värdesätter teknisk kompetens och ett inkluderande arbetsklimat. De söker nu en driven Supporttekniker för att förstärka sitt team inom Digital Arbetsplats. Detta är en unik möjlighet att bidra till en modern och effektiv IT-miljö.
OM TJÄNSTEN
Som Supporttekniker kommer du primärt att arbeta med andralinjesupport inom Digital Arbetsplats, där du hanterar komplexa ärenden och incidenter. Du blir en viktig del av ett team som ständigt strävar efter att leverera högkvalitativ service och förbättra befintliga rutiner. Rollen innebär nära samarbete med leverantörer och interna beställare för att säkerställa smidiga IT-lösningar.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och bidra till en modern digital arbetsplats. Du blir en del av ett kompetent och socialt team med fokus på samarbete och högkvalitativ service.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att leverera andralinjesupport inom Digital Arbetsplats, hantera ärenden och incidenter, samt proaktivt arbeta med att förbättra IT-processer och rutiner i nära samarbete med interna team och externa leverantörer.
• Ärendehantering
• Incidenthantering
• Kontohantering
• Dokumentation
• Uppföljning av inventarieregister inom Digital Arbetsplats
• Kravställa mot leverantörer
• Skriva instruktioner och lathundar
• Skapa rutiner
• Delta i projekt
VI SÖKER DIG SOM
• Har god nätverksförståelse samt erfarenhet av att felsöka nätverk.
• God kunskap inom Microsoft 365-applikationer.
• Erfarenhet av MDM-verktyg.
• Grundläggande förståelse för ITIL-processer.
• God kunskap inom Active Directory och Windows Server ur ett användarperspektiv.
• Förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt samt i team.
• Van att koordinera flera aktiviteter samtidigt och delta i projekt.
• Övergripande teknisk kunskap för att kunna verifiera lösningar och diskutera med leverantörer.
• God förmåga att skriva instruktioner och lathundar.
• Noggrannhet i att följa rutiner.
• God förmåga att kommunicera flytande i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• 2-5 års erfarenhet från en andra linjens supportroll.
• Erfarenhet av att skapa rutiner.
• Förmåga att hantera och kommunicera med beställare.
• Drivande och ambitiös personlighet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Energisk
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
